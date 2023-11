Od piątku w Polsce doszło do ponad 300 pożarów w budynkach mieszkalnych. Śmierć poniosło 13 osób, a drugie tyle odniosło obrażenia. Strażacy apelują o ostrożność przy dogrzewaniu się w trakcie ujemnych temperatur. Zalecają instalowanie czujników w domach.

W ostatnich kilku dniach temperatury w Polsce na dłużej spadły poniżej zera. Wiąże się to z dogrzewaniem się przez wiele osób, m.in. poprzez palenie w kominkach, piecach czy korzystania z urządzeń gazowych. A to z kolei przyczynia się do zwiększenia ryzyka pożarowego oraz zatrucia czadem.

Państwowa Straż Pożarna. W weekend w wyniku pożarów zmarło 13 osób

Niestety jak co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo. Potwierdzają to statystyki, które po weekendzie zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna.

ZOBACZ: Suchowola. W plecaku ucznia eksplodował telefon. Interweniowała straż pożarna

Do tragicznego pożaru doszło m.in. w miejscowości Manasterz w województwie podkarpackim. W ogniu zginęła około 90-letnia kobieta. Pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej z powiatu przeworskiego. Badane są przyczyny pojawienia się ognia.

Do innego tragicznego zdarzenia doszło w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielne popołudnie w pogorzelisku po opuszczonym baraku przy wiadukcie autostradowym koło Świecia znaleziono zwęglone ciało. Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, jakie były przyczyny zdarzenia.

ZOBACZ: Strzelce Opolskie: Małpka uciekła na drzewo. Musiała interweniować straż pożarna

Z kolei w niedzielę w pożarze mieszkania w kamienicy przy ul. Siemieńskiego we Wrocławiu zmarło dwóch mężczyzn w wieku 60 i 70 lat. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego. Strażacy apelują

Łącznie od piątku doszło do 335 pożarów w budynkach mieszkalnych, a 13 osób straciło życie, kolejnych trzynaście odniosło obrażenia. W ponad co najmniej stu przypadkach przyczyną interwencji straży był tlenek węgla. Od 1 października straż odnotowała 441 interwencji związanych z tlenkiem węgla.

ZOBACZ: Państwowa Straż Pożarna: prawie tysiąc pożarów w weekend. Zginęły cztery osoby

W kontekście kilkunastu ofiar weekendowych pożarów strażacy przypominają, by zadbać o drożność przewodu kominowego. Zaniedbanie konserwacji może doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, pożaru sadzy w przewodzie kominowym, a nawet całego mieszkania.

WIDEO: Elektrownia jądrowa w Koninie. Donald Tusk w kampanii obiecywał kontynuację inwestycji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak/ Polsatnews.pl