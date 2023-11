Gdyby zapytać jutro, wczesnym przedpołudniem, mieszkańców z południa, centrum i północnej części kraju o pogodę o świcie, każdy z nich opisałby ją zupełnie innymi słowami. Wtorek będzie tym dniem, kiedy nad Polską będzie można obserwować aż trzy różne rodzaje zimy:

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne



Na północy są spore szanse na rozpogodzenia i wiele słonecznych momentów – zwłaszcza na Podlasiu, Warmii, Mazurach i na Pojezierzu Pomorskim. Bezchmurne niebo umożliwi szybkie wychładzanie się powietrza, w wyniku czego w zaznaczonej na żółto strefie, krótko po wschodzie słońca będzie chłodno. Najzimniej na Podlasiu – nawet -11 st. C. Chłodno też na Pomorzu Zachodnim (-8 st. C) i na Kujawach: tam -5 st. C.



W pasie centralnym pogodę zdominują chmury, jednak w godzinach porannych nie spodziewamy się tam opadów śniegu. Termika dość zbliżona.



Najtrudniejsza sytuacja na południu. Na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie poprószy już w nocy. Mało tego, białego puchu spadnie naprawdę sporo. Możliwe, że nawet kilkanaście centymetrów. Trudną sytuację na południu potwierdza też ostrzeżenie IMGW:

fot. za: IMGW



Uwaga, warunki na drogach oraz w ciągach komunikacji pieszej mogą być bardzo trudne. W pasie południowym, od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę i Górny Śląsk, aż po Małopolskę i Podkarpacie: tam od -2 st. C do 1 st. C na Rzeszowszczyźnie.

Jaka pogoda we wtorek, 28.11.23 w południe?

Ściana opadów śniegu wciąż będzie przetaczała się przez południową część Polski. Być może poprószy też na ziemi łódzkiej i na Mazowszu, jednak tam opady będą o wiele mniejsze, niż na przykład w Aglomeracji Śląskiej czy w Małopolsce. Dobrze obrazuje to poniższa mapa:

fot. za: WXCHARTS



Zakres temperatur nad Polską nie ulegnie dużym zmianom. Najzimniej na północy – tam nawet -6 st. C. Dwie kreski na minusie w Polsce centralnej, a najcieplej na południu i południowym wschodzie: w okolicach Bramy Morawskiej (Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, powiat cieszyński) i na Podkarpaciu około zera stopni.



Z każdą kolejną godziną mróz będzie rósł, obejmując swoim zasięgiem także i te regiony kraju. Stworzy to ryzyko wystąpienia oblodzeń na drogach i chodnikach. Warto mieć to na uwadze planując wyjazd lub choćby wyjście do sklepu na zakupy.

Jaka pogoda we wtorek, 28.11.23 wieczorem?

Po zachodzie słońca znów zrobi się mroźno. Na Podlasiu, ale i w Karkonoszach, Beskidzie Żywieckim oraz oczywiście w Tatrach termometry pokażą nawet -8 st. C. W pozostałych regionach mróz będzie nieco mniej odczuwalny – 2-4 kreski na minusie. Co ze śniegiem?



Późno w nocy ściana opadów śniegu dotrze do Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam również spadnie sporo śniegu, możliwe, że w zaledwie kilka godzin przybędzie kilkanaście centymetrów białego puchu. Nad niemal całą Polską na niebie rządzić będą chmury. Szanse na rozpogodzenia tylko w województwie lubuskim i zachodniopomorskim.



Wszystko wskazuje na to, że zima nad Polską już wkrótce umocni się jeszcze bardziej. Możliwe, że miłośnicy chłodu i fani sportów zimowych będą cieszyć się ujemnymi temperaturami nawet przez kilka-kilkanaście kolejnych dni. Mało tego, słońca nie powinno zabraknąć. O szczegółach poinformujemy w jutrzejszym newsie pogodowym.

