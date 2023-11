Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała w poniedziałek, że po kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przygotowała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa ma dotyczyć m.in. przekroczenia uprawnień przez jednego z europosłów.

"Po kontroli w NCBiR NIK przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. m.in.: przekroczenia uprawnień przez posła do Parlamentu Europejskiego, działania na szkodę interesów NCBiR i publikowania materiałów niejawnych" - przekazała NIK w mediach społecznościowych.

W połowie października Izba informowała o licznych nieprawidłowościach, zarówno w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie "Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe", jak i na etapie wyboru projektów.

"NCBiR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji. W efekcie do dofinansowania zakwalifikowano m.in. projekt, który od razu powinien zostać odrzucony, gdyż przekraczał ustalony limit 20 mln euro" - przekazała wtedy NIK.

Michał Szczerba: Kolejny kandydat do uchylenia immunitetu przez PE

Do komunikatu odniósł się poseł KO Michał Szczerba. "Kolejny kandydat do uchylenia immunitetu przez Parlament Europejski. Chodzi o decyzję ws. wielomilionowych dotacji w NCBiR. NIK potwierdza ustalenia naszej poselskiej kontroli, składając zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez europosła i szefa Republikanów" - napisał.

Polsatnews.pl nieoficjalnie potwierdził, że zawiadomienie ma dotyczyć europosła Adama Bielana. Według naszych informacji zawiadomienie dotyczy także m.in. 18-osobowego zespołu kontrolnego.

Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński w lutym przeprowadzili kontrolę poselską w NCBiR i to właśnie na ich wniosek interweniowała NIK. - Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem zaufania do agencji płatniczych za rządów PiS wydatkujących fundusze europejskie - mówił polstnews.pl Szczerba.

Projekt Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe

NCBiR to agencja, która w ciągu ostatnich 15 lat wydatkowała na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach ok. 70 mld złotych.

NCBiR przeprowadziło konkurs "Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe" jesienią ubiegłego roku. Projekt dotyczył wsparcia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

"W ramach konkursu wpłynęły łącznie 434 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Do oceny merytorycznej skierowano 390 projektów, a finalnie rekomendowano do dofinansowania 117 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 801 mln zł" - wynika z raportu po kontroli NIK-u.

