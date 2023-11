Z warmińskiego lasu do Kalifornii trafiła ręcznie dziergana koronką suknia z drewna uszyta przez projektantkę Barbarę Cały z Olsztyna. Projekt został wykonany z myślą o piosenkarce Lady Gadze, znanej miłośniczce idei "zero waste", która często występuje w oryginalnych kreacjach. Artystka nie widziała jeszcze kreacji, lecz jej autorka ma nadzieję, że gwiazda ubierze ją na którąś z gali.

Warmińska projektantka mody Barbara Cały stworzyła we współpracy z producentem mebli Wojciechem Sobierańskim wyjątkowy prezent dla piosenkarki Lady Gagi. To suknia z ręcznie wykonanej koronki i ponad stuletniego drewna.



Projekt ma na celu promować ideę "zero waste", którą wspiera amerykańska gwiazda muzyki rozrywkowej.

Chcą promować ideę "zero waste". Stworzyli suknię dla Lady Gagi

Barbara Cały jest projektantką mody z Olsztyna, która tworzy swoje kreacje na szydełku, nie tylko z użyciem włóczki, ale także materiałów ekologicznych lub z recyklingu. Z kolei Wojciech Sobierański prowadzi firmę zajmującą się robieniem mebli z drewna z odzysku.

Obojgu w działalności przyświeca idea "zero waste", która dąży do jak najlepszego wykorzystania zasobów, by produkować jak najmniej odpadów. Wspólnymi siłami pan Wojciech i pani Barbara stworzyli projekt dla amerykańskiej gwiazdy.



- Sukienka dla Lady Gagi to niesamowita historia, kiedy spotykają się dwie dusze artystyczne wtedy powstaje coś wyjątkowego. Podczas jego z pokazów moje projekty dostrzegł pan Wojtek, który tworzy piękne meble ze starego drewna, i zaproponował mi współpracę - opowiada projektantka Barbara Cały.

Stworzyli suknię dla Lady Gagi. Ma promować ekologiczny styl życia

Inspiracją do stworzenia projektu była natura. Pomysł ma promować nie tylko Polskę, ale także region Warmii i Mazur, z którego pochodzi projektantka. Zarówno pan Wojciech, jak i pani Barbara podkreślają, że w pomyśle liczy się popularyzowanie ekologicznego stylu życia.

- Nam najbardziej zależy na tym, żeby Lady Gaga pokazała tę suknie jako ideę zero waste - mówi Wojciech Sobierański.



Z kolei pani Barbara podkreśla, że amerykańska artystka jest właściwą osobą do promowania wartości proekologicznych.



- Lady Gaga jest osobą, która zwróci na siebie uwagę, zwróci uwagę na problem ziemi - twierdzi autorka projektu.



Sukienka jest już za oceanem, lecz Lady Gaga jeszcze jej nie widziała. Pozostaje więc czekać, kiedy w sukni z Warmii pokaże się na scenie lub którejś z gali.

