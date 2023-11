Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna w czwartek 23 listopada strażacy byli proszeni o pomoc 1920 razy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce i na Mazowszu. Odnotowano 25 uszkodzeń w budynkach mieszkalnych.

Wichury nie odpuszczą też w piątek. "W rejonie wybrzeża ponownie obserwuje się wzrost prędkości wiatru. Sięga on w porywach do 90 km/h, a lokalnie nawet 100 km/h. Silny wiatr o podobnej prędkości utrzyma się do godzin porannych, następnie prędkość wiatru powoli będzie się zmniejszać" - informował o północy IMGW.

Skutki wichur w Polsce. Wyrwane ogrodzenia i powalone drzewa

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Rybnie Wielkim w województwie wielkopolskim. Silny wiatr przewrócił komin elektrociepłowni. Na miejsce przyjechała okoliczna straż pożarna oraz jednostki z Gniezna i Poznania. Obiekt nie był użytkowany.

Do innej niebezpiecznej sytuacji doszło w Głogowie. Jak poinformował lokalny portal myglogow.pl wichura poprzesuwała zdemontowane z remontowanego dachu blachy, a mieszkańcy Piastowa donosili, że wiatr wyrwał tam spory fragment ogrodzenia budowy. Skutkiem silnej wichury były także połamane drzewa i konary, które zagrażały bezpieczeństwu.

ZOBACZ: Niebezpieczne wichury w całym kraju. Liczne interwencje straży pożarnej

Z powodu porywistego wiatru ponad trzy tys. odbiorców pozostaje bez prądu w województwie warmińsko-mazurskim. W Zalesiu drzewo upadło na samochody osobowe. "Działania straży pożarnej polegały na usunięciu zagrożenia przy pomocy sprzętu burzącego. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń" - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący wichur został wydany również na 24 listopada. Dotyczy on odbiorców w części woj. śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Do godz. 9 w piątek w zachodniej i centralnej części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu. Silny wiatr zacznie słabnąć w godzinach popołudniowych.