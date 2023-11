Do silosu ze zbożem w Łaznowie (woj. łódzkie) wpadł 67-letni mężczyzna. Mimo interwencji strażaków i ratowników medycznych nie udało się go uratować.

Strażacy z KPPSP w Tomaszowie Mazowiecki otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o w piątek godz. 12:58. 67-letni mężczyzna z niewiadomych przyczyn wpadł do wnętrza rolniczego silosu, w którym magazynowano zboże. Do wypadku doszło w miejscowości Łaznów (pow. tomaszowski).

Śmierć w silosie. Mężczyzna zginął przysypany ziarnami

"Do działań zostały natychmiast zadysponowane siły i środki z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z JRG nr 10 Łódź" - przekazali w mediach społecznościowych strażacy, publikując zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku.

Strażacy usiłowali dostać się do poszkodowanego mężczyzny i wyciągnąć go z około trzymetrowej warstwy zboża składowanej w silosie. Po wyciągnięciu bezwładnego ciała 67-latka, strażacy i ratownicy medyczni przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pomimo wysiłku służb nie udało się przywrócić życia mężczyzny.

- Po wydobyciu go na zewnątrz stwierdzono zgon. Zasypały go ziarna - poinformował w piątek po południu rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Do akcji wysłano siedem strażackich zastępów.

Wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmują się śledczy miejscowej prokuratury.

