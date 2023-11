Jak poinformował brazylijski meteorolog Werton Costa, cytowany przez dziennik "Diario do Brasil Notícias", trzy źródła światła na niebie widoczne były w środę 20 listopada.

Três sóis? Litoral do Piauí amanhece com fenômeno solar raríssimo no céu https://t.co/3OaQUdOXZR #g1 pic.twitter.com/lUaLc2op8R — g1 (@g1) November 22, 2023

Według eksperta zjawisko to powstaje w taki sam sposób, jak halo słoneczne, które polega na tworzeniu się wokół słońca świetlistej tarczy.

W tym przypadku jest to jednak zjawisko o nazwie Parhelion. Termin ten oznacza "fałszywe słońce", co nawiązuje do tego, że dwa dodatkowe słońca, to tylko odbicia "oryginału" pod kątem 22 stopni w lewo i w prawo. Słońca te określa się również mianem "pobocznych".

Brazylijczycy świadkami "niebiańskiego spektaklu". To efekt Parhelionu

- Parhelion tworzy się, kiedy światło słoneczne jest frakcjonowane przez wysokie chmury kryształków lodu, tak jak tęcza - wyjaśnił Costa. Jak dodał efekt najbardziej widoczny był nad miastem Parnaiba, gdzie przy bezchmurnej pogodzie "można było bez problemów oglądać niebiański spektakl".

Zjawisko może pojawiać się nad ranem lub późnym popołudniem, krótko przed zachodem słońca, kiedy słońce znajduje się nisko nad horyzontem. Nie zawsze jest jednak tak dobrze widoczne.