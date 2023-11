Białoruś coraz bardziej upodabnia się do Korei Północnej. Świadczy o tym nowa procedura rejestracji wyjazdów na pobyt stały za granicę, która została własnie zatwierdzona przez Radę Ministrów stosowną uchwałą. Nowe zasady natychmiast wchodzą w życie. Dokument opublikowano już w elektronicznym dzienniku ustaw.



Obywatele Białorusi będą teraz musieli uzyskać pozwolenie od władz migracyjnych przed opuszczeniem kraju na pobyt stały za granicą. Wcześniej można było zrealizować procedurę w białoruskich urzędach konsularnych, a proces ten był w dużej mierze proceduralny - ustalił niezależny, rosyjski portal Meduza.

Białoruś. Bez zgody Łukaszenki obywatele nie wyjadą za granicę

Zgodnie z nowymi zasadami białoruskie MSW może nawet zakazać wyjazdu do państwa, w którym dana osoba mieszka na stałe - zwracają uwagę antyreżimowe media.

Stanie się tak, jeśli obywatel nie spełnił dodatkowych warunków: nie zamknął indywidualnej działalności gospodarczej, nie płaci alimentów lub nie kompensował wydatków państwa na wychowanie niepełnoletniego dziecka. Urzędnicy zapytają też m.in. o zgodę wojskową komisję uzupełnień, sprawdzą nazwisko w milicyjnej bazie poszukiwanych i osób z sądowym zakazem opuszczania kraju.

W urzędzie obywatel otrzyma szereg informacji o prawnych skutkach rejestracji wyjazdowej. Jeśli urzędnikowi nie uda się przekonać go do zmiany planów, rozpocznie się procedura weryfikacji. Sprawdzona zostanie prawdziwość informacji podanych we wniosku, a także, czy wnioskodawca ma ograniczenia w podróżowaniu lub czy był karany.

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, do paszportu obywatela wpisana zostanie specjalna adnotacja o zgodzie lub zakazie wyjazdu na pobyt stały. Od chwili złożenia wniosku w wydziale ds. obywatelstwa i migracji, każdy będzie miał trzy dni na doniesienie wymaganych dokumentów. Instytucje będą miały 20 dni na odpowiedź.

Białoruś: Ograniczenia w podróżach dla urzędników, sędziów i parlamentarzystów

Niezależne media zwracają uwagę, że nowe przepisy w rzeczywistości wprowadzą "wizy wyjazdowe" dla Białorusinów, jak to miało miejsce w ZSRR. Niezależne media podkreślają, że nowe zasady są sprzeczne z Konstytucją Białorusi, zgodnie z którą obywatele mają prawo do swobodnego opuszczania kraju, a także swobodnego powrotu.

Wcześniej reżim Alaksandra Łukaszenki zakazał już wydawania nowych paszportów i odnawiania istniejących za granicą - od września można to zrobić tylko na Białorusi. Decyzja skomplikowała życie Białorusinów, którzy wyjechali z kraju po masowych protestach w 2020 r. Osoby przebywające za granicą muszą teraz zwrócić się bezpośrednio do władz na Białorusi. To samo dotyczy wymiany i przedłużenia ważności paszportu.

Poza ograniczeniami dla "zwykłych" obywateli władze zobligowały także do pozyskania specjalnego zezwolenia urzędników i funkcjonariuszy państwowych, sędziów, parlamentarzystów, a nawet ministrów.

By otrzymać zgodę na wyjazd, urzędnik musi 10 dni wcześniej złożyć wniosek, w którym wskaże państwo docelowe, państwa tranzytowe, celem podróży, adresem pobytu podczas podróży i swoimi danymi kontaktowymi.

mak/wka/ Polsatnews.pl