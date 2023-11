Jak co roku, 6 grudnia o 18:45, czyli tuż przed Wydarzeniami, Polsat wyemituje specjalny blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat. Do akcji dołączyło kilkanaście gwiazd stacji, m.in. Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Marcelina Zawadzka, Maciek Rock i Oskar Cyms.

Mikołajkowy Blok Reklamowy już od dwóch dekad jest nieodłącznym elementem świątecznych aktywności, które wprowadzają w nastrój pełen ciepła, życzliwości i troski o innych. Podobne emocje wywołuje akcja, która w nietypowy sposób zachęca do pomagania – wystarczy, aby przed ekranami telewizorów zebrała się jak największa grupa widzów podczas emitowanego w Polsacie specjalnego bloku reklamowego. W tym roku stacja podnosi poprzeczkę, angażując kilkanaście gwiazd – prezenterów, artystów i dziennikarzy, by jeszcze mocniej podkreślić komunikat – im będzie nas więcej, tym większa kwota zostanie przeznaczona dla podopiecznych Fundacji Polsat. A w tej akcji, żeby pomóc, trzeba niewiele.

– Jesteśmy szczęśliwi, że w tegorocznym Mikołajkowym Bloku Reklamowym możemy liczyć na tak szerokie grono osób wspierających akcję – mówi Prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc. – Wystarczy prosty gest, który ma ogromną moc, co potwierdza fakt, że w ciągu dotychczasowych edycji zebraliśmy od reklamodawców ponad 23 miliony złotych, które zostały przeznaczone na pomoc naszych podopiecznych, w tym rehabilitacje i remonty szpitali. Nie stałoby się to bez naszych darczyńców, a także widzów Polsatu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i kolejny raz zachęcamy, by rozpocząć świąteczne przygotowania od wsparcia najmłodszych pacjentów.

– W spocie jest 20 Mikołajów i Mikołajek, ale to wciąż za mało – czekamy na obecność naszych widzów przed telewizorami, tym razem serwując im nie tylko rozrywkę, a szansę na pomoc wspaniałym dzieciom, którym los przysporzył trudności. To działanie nie pójdzie na marne, dołączcie do nas! – zachęca Krzysztof Ibisz, prowadzący wielu programów Polsatu.

Historia Mikołajkowego Bloku Reklamowego sięga 2004 roku, kiedy po raz pierwszy wyemitowano specjalny spot. Przez kolejne lata akcja rosła w siłę, a rola Świętego Mikołaja, którą najpierw przyjął Cezary Żak, później na lata Krzysztof Kowalewski, następnie Piotr Gąsowski, okazała się wręcz kultowa. Sama akcja stała się szansą na zwrócenie uwagi na podopiecznych Fundacji Polsat i mówienie o dzieciach, które potrzebują pomocy w walce o swoje życie i zdrowie. Co roku dedykowane spoty budziły uśmiech i wzruszenie, i choć zmieniały się możliwości produkcji, za każdym razem wprowadzały niepowtarzalny świąteczny nastrój. Tak jest i w tym roku, gdzie do stworzenia magicznego klimatu wykorzystano wirtualne studio, w którym wystąpiło aż 20 Mikołajów i Mikołajek, stanowiących plejadę gwiazd, czyli: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Jurek Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Karolina Gilon, Bartosz Kwiatek, Wiesław Nowobilski, Robert Janowski, Oskar Cyms, Karolina Szostak, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Ela Romanowska, Patryk Cebulski, Maciej Dowbor, Misiek Koterski, Maciej Rock, Bożydar Iwanow i Magda Stużyńska. Towarzyszyły im sprytne, animowane renifery i jeden prawdziwy Mikołaj prosto z Laponii. W promocyjnym filmie cała gromada dąży do uszczęśliwienia chłopca, który samotnie spędza Mikołajki. W finale wspólnie zachęcają do oglądania specjalnego pasma i przypominają, że świat reklamy to także miejsce na dzielenie się radością, ciepłem i uśmiechem. W spotach zapraszających do oglądania widzimy również dziennikarzy Polsat News, Katarzynę Zdanowicz oraz Jarosława Gugałę, którzy już od kilkunastu lat są związani z akcją.

Spoty zachęcające widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego będą emitowane na antenach Grupy Polsat Plus od 22 listopada. Akcja będzie dodatkowo komunikowana w Internecie, na nośnikach DOOH oraz na mediach społecznościowych Grupy Polsat Plus, w tym Fundacji Polsat, gdzie do wsparcia akcji zaangażowały się gwiazdy Telewizji Polsat, a także dziennikarze Polsat News i Polsat Sport.

Reżyserem spotów jest Armin Kurasz, animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka oraz dział autopromocji Telewizji Polsat.

Fundacja Polsat angażuje się w pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Przez 27 lat swojej działalności pomogła ponad 43 000 małym pacjentom i wsparła finansowo prawie 2700 placówek: szpitali i ośrodków medycznych oraz szkoły, przedszkola i ośrodki z pieczy zastępczej w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe przekazała prawie 290 milionów złotych.