Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała policję na posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Powodem podjęcia takiej decyzji była wypowiedź sędziego Macieja Nawackiego. Miał powiedzieć, że "wciśnie uchwałę do jej gardła". Posłanka zapowiedziała, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

W trakcie przerwy posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Nawacki miał w skandaliczny sposób zwrócić się do posłanki Koalicji Obywatelskiej. "Przed chwilą na sali posiedzeń KRS, Maciej Nawacki do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz odezwał się następująco: 'Odszczeka to Pani', 'Wcisnę to Pani w gardło'. Takiej sytuacji w KRS nigdy nie było" - napisał na X (dawniej Twitter) Krzysztof Kwiatkowski.

Na antenie Polsat News senator dodał, że kiedy "poproszono o zakończenie tej sprawy słowami przepraszam" pojawił się jedynie śmiech i stwierdzenie, że "nic się nie stało". - To bulwersuje jeszcze bardziej - skomentował Kwiatkowski.

Wideo: Gasiuk-Pihowicz zgłosi sprawę do prokuratury

Awantura na posiedzeniu KRS

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy. "Nawacki w trakcie przerwy neoKRS skierował wobec mnie groźby. Mam na to świadków. Wezwałam policję. Oczyścimy wymiar sprawiedliwości z tego typu ludzi" - napisała z kolei Gasiuk-Pihowicz.

Mimo napiętej sytuacji obrady zostały wznowione, jednak na miejscu pozostali funkcjonariusze policji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zapowiedziała, że zawiadomi prokuraturę.

- Nie jest to pierwsza skandaliczna wypowiedź sędziego Nawackiego. To jest ten sam sędzia od darcia uchwały, od niedopuszczania wbrew orzeczeniom sądu do orzekania sędziego Juszczyszyna - powiedziała dziennikarzom Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Sędzia KRS miał grozić posłance Gasiuk-Pihowicz

- Chciałabym z całą mocą podkreślić, że ja się czuję nie tylko tym dotknięta, ale biorąc pod uwagę i krzyki i agresję, jaka była wobec mnie kierowana, czuję obawę, że jeszcze chwila, a ta groźba zostałaby natychmiast spełniona - przekazała.

- Została wezwana policja i z pewnością będę składała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - dodała posłanka.