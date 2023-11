W godzinach porannych karetka zderzyła się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Do incydentu doszło w Rykach, kiedy ratownicy byli w drodze do obsługi zdarzenia drogowego na ekspresówce. Na miejscu trwają czynności policyjne. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. 7 rano. Na wiadukcie przy ulicy Lubelskiej w Rykach karetka zderzyła się z pojazdem ciężarowym jadącym po przeciwnym pasie.

- Na miejscu cały czas trwają czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia - przekazała w rozmowie z Polsatnews.pl asp. szt. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Zdjęcia zdarzenia udostępniło OSP Ryki.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery jednostki straży pożarnej, dwie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, jedną z OSP KSRG Ryki i kolejną z OSP Stary Bazanów. Wezwano również policję, pomoc drogową oraz trzy karetki pogotowia.

Karetka zderzyła się z ciężarówką

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdy zderzyły się, podczas gdy karetka wyprzedzała. Osoby znajdujące się w pojeździe uprzywilejowanym odniosły obrażenia i trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowcy drugiego pojazdu nic się nie stało.

Jak się dowiedzieliśmy, było to dwóch pasażerów w wieku 29 i 38 lat, oraz 31-letni kierowca. Mężczyźni są diagnozowani i hospitalizowani.

Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, dlatego omijanie okolicy ul. Lubelskiej w Rykach.