Do incydentu doszło na pokładzie samolotu hiszpańskich linii Plus Ultra Lineas Aereas. Samolot miał lecieć do Margarity w Wenezueli.

Awaria w samolocie na Lotnisku Chopina. Ewakuowano pasażerów

Pasażerowie siedzieli w maszynie, gdy na jaw wyszła poważna usterka. Najpierw miało dojść do awarii komputera, a potem przy samej próbie startu - prawdopodobnie do zwarcia.

Pasażerowie mieli "czuć zapach palonych przewodów". Niebezpieczny incydent został potwierdzony przez służby prasowe Lotniska Chopina.

"W kokpicie jednego z samolotów na płycie Lotniska Chopina wykryto zadymienie. Do akcji wkroczyły służby lotniskowe. Z uwagi na bezpieczeństwo, czasowo - na około 10-15 minut" - wstrzymano operacje lotnicze" - przekazała Polsatnews.pl rzecznik prasowy lotniska Anna Dermont.

Lotnisko wznowiło operacje około godziny 8:00 rano. Rejs będzie kontynuowany tą samą maszyną, zakończył się proces boardingu.