Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że dwaj dwaj obywatele Mołdawii zostali wywiezieni na tereny portowe. Funkcjonariusze ustalili też adres w rejonie Siedlec, pod którym prawdopodobnie się oni znajdowali.

Na miejscu policjanci zatrzymali czterech obywateli Ukrainy w wieku od 21 do 41 lat. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali doprowadzeni do prokuratory, gdzie usłyszeli zarzuty.

Mężczyźni byli bici kijami baseballowymi

Pokrzywdzeni pracowali jako monterzy, jeden ze sprawców był ich pracodawcą. Chciał przemocą zmusić swoich pracowników do tego, aby dokonali zmian w pisemnym wypowiedzeniu o pracę, które wcześniej złożyli.

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjny technik, którzy m.in. zabezpieczyli kij baseballowy oraz samochód, którym przewożono pokrzywdzonych.

Za zmuszanie do określonego zachowania grozi kara więzienia

Jak wynika z komunikatu KMP w Gdańsku, 28-latek usłyszał zarzuty zmuszenia do określonego zachowania oraz pozbawienia wolności, a 39- oraz 21-latek usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności pokrzywdzonych.

Wobec podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Mężczyźni nie mogą opuścić kraju, mają też zakaz kontaktowania się między sobą oraz z pokrzywdzonymi.

Za porwanie i przetrzymywanie mężczyzn wolności grozi im kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Taka sama kara grozi za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast za zmuszenie groźbą, przemocą do określonego zachowania grozi kara trzech lat więzienia.