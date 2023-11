Małżeństwo z Hagi oglądało wspólnie telewizję, gdy nagle mąż przełączył na program, w którym publikowane są wizerunki przestępców. Na pewno był w szoku, gdy na ekranie zobaczył... siebie. Jego żona nie czekała na wyjaśnienia, od razu zawiozła go na komisariat policji.

Małżeństwo oglądało wspólnie telewizję, gdy nagle 55-letni mężczyzna postanowił przełączyć kanał. Podczas poszukiwań natrafił na program "Oopsporing Verzocht", w którym pokazywane są wizerunki przestępców.

ZOBACZ: Zadzwonił na policję, twierdząc, że jest poszukiwany. Za kratami spędzi ponad cztery lata



W tamtym momencie transmitowany był odcinek o napadzie na sklep jubilerski w Rotterdamie-Kralingen, do którego doszło 15 lipca. Dwójka mężczyzn z bronią w ręku wbiegła wtedy do sklepu i zmusiła personel do wydania im biżuterii.



Mężczyzna siedzący na kanapie zapewne nie krył zdziwienia, gdy na ekranie zobaczył... siebie.

Rozpoznała męża w programie. Odwiozła go na komisariat

Zdziwienia nie kryła także jego małżonka. Jednak bez względu na okoliczności, kobieta zachowała spokój i postanowiła wydać męża w ręce policji.

ZOBACZ: Puławy: Napad na bank. Trwa obława za kobietą



"Żona od razu przywiozła go do naszego biura. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie, a śledztwo toczy się pełną parą" - podała policja z dzielnicy Scheveningen w Hadze.

Wcześniej w sprawie zatrzymano dwóch innych podejrzanych.

WIDEO: Na podbój kosmosu - Szczerze o pieniądzach odc. 194 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/polsatnews.pl