Święto Niepodległości na biegowo - 33. Bieg Niepodległości za nami! Znakomita frekwencja w Warszawie

Radośnie, patriotycznie i w dużym gronie - tak biegacze spędzili Święto Niepodległości. Zgodnie z tradycją, po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski biało-czerwona fala wyruszyła na ulice Warszawy, by wspólnie celebrować jedno z najważniejszych dni w roku.

Tradycyjnie - radośnie i biało-czerwono

Jak co roku oprawa Biegu Niepodległości ma patriotyczny charakter. Flaga, którą tworzą biegacze ubrani w białe i czerwone koszulki; sobowtór marszałka Józefa Piłsudskiego w przedwojennej limuzynie; występy chóru Politechniki Warszawskiej; przemówienia gości, a na mecie pamiątkowe medale z motywem niepodległościowym. Ten bieg trzeba przeżyć na własnej skórze!

- Warszawa po raz kolejny pokazała, że jest biegową stolicą Polski. Dziękuję wszystkim za udział: uczestnikom i kibicom oraz organizatorom za wspaniałe przygotowanie imprezy! – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Znakomita frekwencja i doskonałe wyniki sportowe

33. Bieg Niepodległości ukończyło ponad 13 tysięcy osób uczestników - to najliczniejsza impreza biegowa w tym roku w Polsce. Znakomita część uczestników walczyła o życiówki na prostej i szybkiej trasie wiodącej Alejami Jana Pawła II - start i meta na wysokości Stawki, nawrotka przy Rakowieckiej. Równie duża część biegaczy traktuje to wydarzenie jako pretekst do aktywnego spotkania z bliskimi i patriotycznego, radosnego świętowania.

- Biegowe przebudzenie trwa! Warszawiacy uwielbiają biegać - pokazuje to tegoroczna frekwencja. Warszawska Triada Biegowa przyciąga zawodników - tych głodnych szybkiego biegania, jak i tych którzy dopiero debiutują lub traktują sport czysto rekreacyjnie. Nie ma w Polsce lepszej okazji, by wyrazić jednocześnie swoją sportową pasję i patriotyzm. Bieg Niepodległości to najradośniejsze i najbardziej biało-czerwone wydarzenie w Polsce. Widok tylu uśmiechniętych uczestników biegu połączonych we flagę i wspólnie śpiewających hymn napawa optymizmem. Do zobaczenia w 2024 roku! - mówi Magda Skrocka, Dyrektor 33. Biegu Niepodległości.

W biegu głównym rywalizowali także zawodnicy na wózkach z napędem ręcznym i na tandemach.

Najszybsi mężczyźni i kobiety - czasy brutto:

1. Szymon Gumkowski - 00:30:56

2. Tomasz Słupik - 00:31:05

3. Mariusz Giżyński - 00:31:09

1. Emilia Mazek - 00:34:12

2. Adriana Kalbarczyk - 00:36:16

3. Magdalena Sudak - 00:36:24

Biegi towarzyszące

11 listopada, oprócz biegu na 10 kilometrów, rozegrano jeszcze dwa sportowe wydarzenia. Dokładnie 378 osób w wieku 10-14 lat rywalizowało w Mili Niepodległości - wyścigu na dystansie 1918 m. Na trasę wyszło także ponad pięciuset fanów nordic walking - maszerowali na odcinku długości 6,5 km.

Po raz pierwszy w historii odbywa się także edycja wirtualna biegu - potrwa do 17 listopada. Jej szczegóły dostępne są na tej stronie. Do wyjątkowego biegu zapraszamy tych, którzy nie mogli osobiście pojawić się na starcie w Warszawie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Bieg Niepodległości jest ostatnią i największą z imprez należących do Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć". Towarzyszą mu Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. To już drugi rok działań Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Fundacji "Maraton Warszawski", którzy wspólnie organizują największe sportowe imprezy w stolicy.

Wyniki online wszystkich biegów dostępne są tutaj.

