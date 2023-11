Dynamiczna, jesienna aura nad Europą wchodzi właśnie w kolejny etap. Wszystko wskazuje na to, że na pewien czas musimy przyzwyczaić się do zmiennej, bardzo nierównej pogody nad naszym krajem. Jej przedsmak dostaniemy już w niedzielę. Zobacz, co wydarzy się w pogodzie 13.11.23

Jaka pogoda w poniedziałek, 13.11.23 rano?

Lepiej ubrać się ciepło! Krótko po wschodzie słońca słupki rtęci będą wahać się między 3 a 4 stopniami na plusie. Z wyjątkiem regionów podgórskich, termika w naszym kraju będzie bardzo wyrównana. Nieco inaczej rysuje się sytuacja na południu.



Gruntowe przymrozki możliwe w:



Karkonoszach i Górach Izerskich (a także w okolicach Gryfowa Śląskiego, przez Jelenią Górę aż po Wałbrzych),

Kotlinie Kłodzkiej,

u styku Gór Złotych i Opawskich,

w Beskidzie Śląskim (od Skoczowa, przez Ustroń, Wisłę, po Istebną),

w Beskidzie Małym (przymrozki mogą wystąpić praktycznie na całej ziemi bielskiej),

w Beskidzie Żywieckim.

Jest niemal pewne, że ujemną temperaturę (a nie tylko niewielkie przymrozki występujące lokalnie) odnotujemy w:



Tatrach (w regionach podgórskich około -3 stopni, wysoko w górach nawet -7 stopni Celsjusza!),

na Pogórzu Przedtatrzańskim (od -1 do -2 stopni),

w Beskidzie Sądeckim (w Krynicy-Zdrój i Muszynie możliwe dwie kreski na minusie).

fot za: WXCHARTS

Wcześnie rano nad praktycznie całą Polską dominować będą gęste chmury piętra wysokiego. Na Pomorzu, Kujawach, Mazurach, Podlasiu, ale i na północnym Mazowszu i Lubelszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Jest dość prawdopodobne, że te będą przemieszczały się wzdłuż narysowanej przez nas osi:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km), opracowanie własne

Od samego rana możliwe nieco bardziej intensywne podmuchy wiatru. IMGW prognozuje, że w górach wicher mogą osiągnąć nawet 70 km/h. Zachęcamy do sprawdzania ostrzeżeń meteo na ich stronie.

fot za: IMGW

Jaka pogoda w poniedziałek 13.11.23 w południe?

Spodziewamy się, że w szczycie słupki rtęci dotrą do około 6-7 stopni na plusie w niemal całej Polsce. W górach wskazania o wiele niższe, zbliżone do 2-3 kresek powyżej zera. Mróz utrzyma się tylko w Karkonoszach i Tatrach.



Jest dość prawdopodobne, że nad niemal całą Polską południową i centralną słońce raz na jakiś czas zdoła wyjrzeć zza chmur. Największe szanse na kilka takich chwil mają mieszkańcy zaznaczonej przez nas na żółto strefy:

fot za: WXCHARTS





Niestety, ale wspomniany we wstępie wir niżowy zacznie psuć pogodę nad krajem już w godzinach popołudniowych. Jeśli sytuacja meteo nad kontynentem nie zmieni się, to spodziewamy się wkroczenia ściany opadów deszczu na zachodzie krótko po godzinie 16-17, co dobrze prezentuje też powyższa grafika.

Jaka pogoda w poniedziałek, 13.11.23 wieczorem?

Krótko po zachodzie słońca będzie mocno padać praktycznie w całym pasie zachodnim, możliwe, że także na południu. Najwięcej wody spadnie z nieba:



na Pomorzu Zachodnim,

w województwie lubuskim,

w zachodniej części Wielkopolski,

na Dolnym Śląsku,

na Opolszczyźnie,

w zachodniej i południowej części Górnego Śląska.

W tym samym czasie pięknym niemal bezchmurnym niebem będą cieszyć się mieszkańcy ziemi łódzkiej, Mazowsza i Lubelszczyzny. W pozostałych częściach kraju dominować będą gęste chmury:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Temperatura nad Polską będzie dość wyrównana, zbliżona do 4 stopni na północnym wschodzie, przez 5 kresek powyżej zera w centrum i 6 na południowym zachodzie. Wysoko w górach utrzymają się przymrozki.



Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że wir niżowy „zaciągnie” do Polski nie tylko intensywne opady deszczu, które będą przetaczać się nad całym krajem aż do wtorkowego popołudnia. Już w nocy wskazania na termometrach zaczną szybko rosnąć!



Doskonale widać to na przykładzie Wrocławia. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska rozpoczynali poniedziałek ze wskazaniami zbliżonymi do 4-5 stopni na plusie. W południe w ich mieście będzie 7-8 stopni w szczycie, a o późnym wieczorem 5 kresek.



W nocy, wraz z przetaczaniem się przez region deszczowego frontu, termika zacznie szybko rosnąć! O północy termometry pokażą 10 stopni, a nad ranem, już w kalendarzowy wtorek, dojdzie nawet do 11 kresek! Niestety, na tym kończą się dobre wieści. O szczegółach, w tym bardzo dynamicznej zmianie, która dokona się w pogodzie nad Polską, opowiemy w jutrzejszym newsie!

