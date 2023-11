Trudna sytuacja dotycząca ewakuacji Polaków z Izraela trwa niemal miesiąc. Pierwszą listę osób wymagających ewakuacji przesłano do strony izraelskiej i egipskiej 9 października. 1 listopada ruszyła ewakuacja, która jednak następowała powolnie - udało się przetransportować tylko kilkadziesiąt osób na dobę.

W sobotę, 4 listopada, ewakuację wstrzymano.



- Przyczyny są różnorakie, również utrudniają je bardzo poważnie działania Hamasu. Natomiast działania także ze strony izraelskiej i egipskiej w naszej ocenie nie są takie, jak być powinny. Naszym zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tę ewakuację tak długo wstrzymywać - powiedział Paweł Jabłoński w rozmowie z Polsat News.

Wstrzymano ewakuacje polskich obywateli. "Te osoby są w wyjątkowo ciężkim położeniu"

Lista ewakuacyjna wciąż jest aktualizowana. W zagrożonej strefie przebywa jeszcze blisko 30 Polaków. W podobnej sytuacji znajdują się także obywatele innych państw. Wiceminister przekazał, że służby pozostają z obywatelami RP w stałym kontakcie telefonicznym.



- Nie będziemy podawać szczegółowych informacji na temat konkretnych osób, bo ta sytuacja jest różna, jest bardzo trudna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te osoby są w wyjątkowo ciężkim położeniu. Rozumiemy związane z tym emocje i obawy o własne życie, bo rzeczywiście jest to bardzo realne - zaznaczył.

WIDEO: Paweł Jabłoński o ewakuacji Polaków

Podkreślił, że wszystkie osoby powinny spróbować przemieścić się jak najbliżej egipskiej granicy, bo to przez to państwo nastąpi ewakuacja. Dodatkowo powinni odchodzić od zachodniej części Strefy Gazy, w której obecnie trwają najcięższe walki.



- Warunki na miejscu są bardzo trudne, bardzo skomplikowane, natomiast każdy, kto ma taką możliwość na odcinku tych kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, powinien próbować przemieścić się w stronę granicy. My robimy wszystko, żeby ewakuacja została odblokowana - przekazał Jabłoński.

Spotkanie w MSZ. P. Jabłoński: Będziemy naciskali, by ta ewakuacja została jak najszybciej odblokowana

W związku z sytuacją i wstrzymaniem działań ewakuacyjnych wiceminister zwołał spotkanie przedstawicieli stron konfliktu.

- Jutro do MSZ zaproszeni zostali ambasadorowie Egiptu, Izraela, także ambasador Palestyny. Będziemy wyjaśniali, co się dzieje i naciskali bardzo mocno na to, by ta ewakuacja została jak najszybciej ponownie odblokowana - podał wiceminister MSZ.



- Działania Hamasu są przeszkodą przy przemieszczaniu się, ale mamy też przeszkody formalne - zaznaczył. - Nie ma zgody na wstrzymywanie, blokowanie ewakuacji - dodał.