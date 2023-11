33. Bieg Niepodległości - na liście startowej ponad 12 tysięcy biegaczy

Tegoroczny Bieg Niepodległości cieszy się ogromnym zainteresowaniem - na wydarzenie w stolicy zarejestrowało się już ponad 12 tysięcy osób! To wyjątkowa okazja do obchodzenia święta narodowego na sportowo. Nie zwlekaj i dołącz tego podniosłego dnia do biegaczy z całej Polski. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest telewizja Polsat News.

Bieg Niepodległości zbliża się wielkimi krokami! Start i meta zawodów tradycyjnie będą znajdować się na Alei Jana Pawła II na wysokości ul. Stawki. Każdego kto ukończy dystans 10 km, konkurencję nordic walking na 6,5 km lub Milę Niepodległości - bieg dla młodych sportowców, otrzyma pamiątkowy medal nawiązujący do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

- Na liście startowej tegorocznej imprezy jest już ponad 12 tysięcy biegaczy, zapisy dalej trwają. To kultowy bieg. Co roku przyciąga i początkujących, i najbardziej zapalonych entuzjastów sportowej rywalizacji. Tegoroczna frekwencja pokazuje biegowy zapał Polaków. Triada Biegowa "Zabiegaj o Pamięć" to naprawdę świetny sposób na rozwijanie patriotyzmu i wspólne, radosne obchody najważniejszych dla Polski dat - mówi Magda Skrocka, Dyrektor 33. Biegu Niepodległości.

Zdj. z 32. Biegu Niepodległości 2022 rok.

Oprawa wydarzenia i wspólne odśpiewanie hymnu Polski

Udział w wydarzeniu to okazja do walki o rekord życiowy lub sprawdzenia swojej formy, ale przede wszystkim do świętowania niepodległości w sportowej, podniosłej atmosferze. Przed startem, a ten o symbolicznej 11:11 wspólnie odśpiewamy hymn Polski oraz, zgodnie z wieloletnią tradycją, utworzymy biało-czerwoną flagę. Zachęcamy do założenia na bieg koszulki w jednym z kolorów flagi narodowej – swojej ulubionej lub tej, która dostępna jest do zamówienia przy zapisie.

Biegaczy w białych koszulkach prosimy o ustawienie po prawej stronie (od strony torowiska), a biegaczy w czerwonych koszulkach po lewej stronie.





Trasa biegu, program oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące imprezy znajdują się na stronie: https://biegniepodleglosci.waw.pl/infromacje-organizacyjne/.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz śledzenia kolejnych ogłoszeń dla uczestników.

Zapisz się już dziś i zaplanuj odbiór numeru startowego!

Rejestracja na wydarzenia związane z 33. Biegiem Niepodległości odbywa się przez formularz: https://rejestracja.maratonwarszawski.com.

Dostępne są trzy konkurencje stacjonarne oraz po raz pierwszy w historii - edycja wirtualna biegu, która rozgrywać będzie się w dniach 11-17 listopada. Jej szczegóły dostępne są na stronie: https://biegniepodleglosci.waw.pl/odslona-wirtualna.

Uczestnicy biegu swoje numery startowe odebrać mogą w Biurze Zawodów w Westfield Arkadia w dniach:

8 listopada 2023 (środa) w godzinach 12:00-20:00

9 listopada 2023 (czwartek) 12:00-20:00

10 listopada 2023 (piątek) 12:00-20:00

Uwaga! W dniu Biegu - w sobotę Biuro Zawodów nie będzie czynne! Tego dnia swoje numery odbiorą (w godzinach 8:00 – 10:00) wyłącznie uczestnicy spoza Warszawy.

Bieg Niepodległości jest ostatnią, a zarazem największą imprezą należącą do Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć". Towarzyszą mu Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. Na wydarzenia zapraszają Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Fundacja "Maraton Warszawski".

Więcej informacji: https://biegniepodleglosci.waw.pl/

Link do zapisów: https://rejestracja.maratonwarszawski.com

Polsatnews.pl