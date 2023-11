O kontroli prowadzonej przez policję i inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego i wynikach udostępnionych przez władze miasta mówiła reporterka Polsat News Agnieszka Kuzyk.

Warszawa: Nieprawidłowości u co trzeciego taksówkarza

- Przez blisko 10 miesięcy przeprowadzono prawie 1200 kontroli wśród warszawskich taksówkarzy i kierowców oferujących przewozy m.in. na aplikację i nieprawidłowości wyszło ponad 400, co oznacza, że dotyczą co trzeciego kierującego - mówiła Kuzyk.



- Wśród nieprawidłowości są m.in. brak licencji, kierujący pod wpływem alkoholu, cudzoziemcy, którzy w naszym kraju przebywają nielegalnie, czy stan techniczny samochodów - one często w ogóle nie powinny wyjeżdżać na ulice. Nieprawidłowości się zdarzają, śmiało mogę powiedzieć, że te kontrole cały czas będą odbywać się we współpracy z innymi służbami - powiedziała Polsat News kom. Marta Gierlicka z komendy stołecznej policji.

- To najczęściej osoby, które dopuszczają się różnego rodzaju oszustw, czyli podszywają się, nie posiadają licencji. Mogą się zdarzyć również bardzo drastyczne sytuacje i to jest to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze niedawno - w przypadku przewozów taksówkami różnego rodzaju firm, gdzie głównie przez to, że nie mamy w pełni wiedzy o tym, kim te osoby są, ponieważ mają fałszywe dokumenty lub nie posiadają licencji, wtedy taka osoba czuje się bezkarna, bo czuje się anonimowa - mówiła rzeczniczka prasowa Urzędu m. st. Warszawy Monika Beuth-Lutyk.

Taksówkarze bez prawa jazdy, w kradzionych samochodach

Podczas kontroli okazało się, że 57 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji, podszywając się pod warszawskie taksówki. W 36 przypadkach pośrednik przy przewozie osób zlecił transport przedsiębiorcom, którzy nie posiadali stosownych uprawnień.

Wśród nieprawidłowości znalazły się także legitymowanie fałszywym prawem jazdy przez 30 osób, a 45 kolejnych nie miało ich wcale. 44 kierowców nie posiadało aktualnych badań. Jedno auto okazało się kradzione.

WIDEO: Nieprawidłowości w co trzeciej taksówce. Porażające dane z Warszawy

- Przewinień jest sporo, dlatego - jak usłyszeliśmy w stołecznej policji - kontrole będą trwały. Jeżeli chodzi o zatrzymane dowody rejestracyjne - w ciągu 10 miesięcy - było ich blisko 90, a kwota wynikająca z naruszenia ustawy o transporcie drogowym to blisko trzy miliony złotych - przekazała reporterka Polsat News.

anw/ac/Polsat News