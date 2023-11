Ruszył proces w głośnej sprawie zabicia 21-latka z Konina, do którego w 2019 roku strzelił policjant. Sławomir L. został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, ale nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. - Jest mi bardzo źle z tym, że nie żyje człowiek, że człowiek zginął z mojej ręki. Nie chciałem tego - mówił w oświadczeniu przed sądem.

Po czterech latach od tragicznych wydarzeń rozpoczął się proces oskarżonego policjanta - Sławomira L. W akcie oskarżenia znalazł się zapis o nieumyślnym spowodowaniu śmierci.

- Jest mi bardzo źle z tym, że nie żyje człowiek, że człowiek zginął z mojej ręki. Nie chciałem tego. Od tamtej pory nie ma dnia, żebym nie widział tego momentu, jak odchodzi, patrząc mi prosto w oczy. Jest mi strasznie przykro, że pana syn nie żyje - mówił w sądzie.

- Panie Arturze, czekałem na tę chwilę 4 lata. To mnie niszczyło. Ja nie znałem pańskiego syna, nie miałem z nim relacji, poza jedną interwencją, ale o tym też dowiedziałem się później - zwracał się do ojca Adama.

W czwartek na sali rozpraw pojawili się pierwsi świadkowie.

Konin: Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka

Do tragedii doszło 14 listopada 2019 r. w Koninie. Na osiedlu 21-latek zobaczył nadjeżdżający radiowóz, na którego widok, zaczął uciekać. Sławomir L. ruszył za nim w pogoń, biegł z odbezpieczoną bronią. Udało mu się go zatrzymać przy wejściu na plac zabaw otoczony blokami.

Adam przewrócił się, policjant chciał go chwycić za kurtkę i wtedy padł strzał. Kula przebiła serce młodego mężczyzny. Ranny po chwili wykrwawił się. Część zdarzenia została uchwycona przez monitoring.

Wersje tego, co wydarzyło się 14 listopada są różne. Zdaniem ojca Adama jego syn był prześladowany przez policjanta. Miał być także wielokrotnie zatrzymywany bez powodu. Według policji 21-latek mógł być dilerem narkotykowym.

Rodzina zmarłego domaga się zaostrzenia zarzutów

- Co się zdarzyło w trakcie, którego kamera nie zarejestrowała tego nie wiemy, natomiast w materiale dowodowym są poszlaki wskazujące na to, że pewne zachowania miały miejsce - powiedział Wojciech Zimoń z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.



Według prokuratury doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Natomiast pełnomocnik ojca Adama uważa, że kwalifikacja czynu powinna zostać zmieniona na zabójstwo z zamiarem ewentualnym.



- Kwalifikacja prawna należy do sądu. Myśmy składali wniosek o rozważenie możliwości rozpoznania sprawy w innym składzie - dwóch sędziów zawodowych, trzech ławników. W sytuacji, gdyby sąd doszedł do wniosku, że należy zmienić kwalifikację prawną na zabójstwo w zamiarze ewentualnym to to byłby właściwy skład. Oczywiście sąd w obecnym składzie może również do takiego wniosku dojść, ale wtedy proces będzie się musiał toczyć od początku - przekazał Zbigniew Krygier, pełnomocnik ojca pokrzywdzonego.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci policjantowi grozi od trzech miesięcy do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Jak przekazał reporter Polsat News Marcin Wojciechowski, w piątek ma dojść przesłuchania kolejnych świądów.

