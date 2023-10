"Od początku obecnego roku (2023) na terenie całego Mazowsza wszedł w życie zakaz użytkowania kotłów poniżej 3. klasy, tak zwanych „kopciuchów. Na wymianę przestarzałych kotłów było przeszło pięć lat" - przypomnieli autorzy raportu "Palący Problem" wydanego przez Polski Alarm Smogowy. Dodatkowo od 1 października na terenie Warszawy obowiązuje zakaz palenia węglem.

Według autorów raportu jednym z kluczowych czynników, które umożliwiają przestrzeganie uchwał antysmogowych, jest funkcjonujący system kontroli kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych. Z raportu wynika, że z tym Mazowsze ma problem. W 2022 r. przeprowadzono o 25 proc. mniej kontroli niż w rok wcześniej. Równocześnie wzrosła pobłażliwość przeprowadzających kontrole.

Kontrolerzy wystawili mniej mandatów

Dziennikarka Polsat News Katarzyna Niećko podkreśliła, że w raporcie Polskiego Alarmu Smogowego najlepiej wypada Warszawa.

- W Warszawie kontrole odbywają się wzorowo, bo nie tylko na zgłoszenie mieszkańców, ale także rutynowo. A każdą wykrytą nieprawidłowość ukarano mandatem - wskazała Niećko.

W stolicy w 2022 r. wykryto 133 nieprawidłowości przy paleniu w piecach. Wszystkie zostały ukarane mandatami. W Grodzisku Mazowieckim nieprawidłowości wykryto 132 razy, ale mandatów wystawiono 41, w Brwinowie jedynie 27 z 71 wykrytych przypadków zostało ukaranych mandatami, w Piasecznie proporcja wyniosła 49 do 26.

Jak wskazali autorzy raportu, jednym z problemów przy kontrolowaniu przestrzegania uchwały antysmogowej jest fakt, że w niektórych gminach nie ma straży miejskiej. W takim przypadku za kontrolę odpowiedzialni są wyznaczeni do tego urzędnicy, ale jest ich około trzykrotnie mniej niż w gminach ze strażą. Przez to w gminach ze strażą na jedną osobę upoważnioną do kontroli palenisk przypada 433 domy. W gminach bez straży miejskiej aż 1 336 domów.

- Tam, gdzie nie funkcjonuje straż miejska lub gminna, urzędnicy prowadzą swoje kontrole jedynie w pracy urzędów. To duży problem, ponieważ ludzie zazwyczaj są wtedy w pracy i nie używają swoich instalacji grzewczych. Do łamania przepisów antysmogowych dochodzi zazwyczaj wieczorami, w nocy lub w weekend. Mieszkańcy nie mają gdzie wtedy zadzwonić, są bezradni i wiedzą, że nie doczekają się żadnej interwencji - mówiła na antenie Polsat News Paulina Mroczkowska z Polskiego Alarmu Smogowego.

Z powodu smogu na Mazowszu umiera 6 tys. osób rocznie

"Sytuacja, w której przepisy nie są egzekwowane, nie świadczy tylko o bagatelizowaniu prawa, ale także przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Przypomnijmy, że z powodu zanieczyszczenia powietrza na samym Mazowszu co roku przedwcześnie umiera szacunkowo około 6 tysięcy osób" - napisali autorzy raportu.

W raporcie wskazano, że w poprzednim roku o 30 proc. mniej osób zgłaszało podejrzenia o złamaniu przepisów dotyczących ochrony powietrza.

"W sumie w 2021 roku mieszkańcy analizowanych gmin zgłaszali podejrzenie złamania przepisów dot. ochrony powietrza 4 381 razy, a w 2022 roku 3 097 razy, co oznacza 30-proc. spadek. Może to być wynikiem większej wyrozumiałości sąsiadów, która wynikała z trudnego sezonu grzewczego lub błędnego przeświadczenia, jakoby minionej zimy można było spalać odpady, co niestety sugerowali w swoich wypowiedziach politycy najwyższego szczebla" - napisano.

