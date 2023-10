O godzinie 12 w Senacie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Sylwester Marciniak rozpoczął uroczyste wręczanie zaświadczeń dla senatorów wybranych podczas wyborów parlamentarnych 2023.



- Te wybory były historyczne, ponieważ padł frekwencyjny rekord w dziejach III RP, w wyborach do Senatu udział wzięło 21 mln 944 tys. 884 Polek i Polaków, frekwencja wyborcza wyniosła 74,31 proc - przypomniał podczas rozpoczęcia uroczystości Marczak.



W tegorocznym głosowaniu 34 mandaty trafiły do kandydatów PiS, 41 do PO, 11 do Trzeciej Drogi oraz 9 dla Nowej Lewicy.

Senat. Uwagę zwrócił wygląd Jana Wincentego Hamerskiego

Podczas uroczystości uwagę zwrócił wygląd Jana Wincentego Hamerskiego, który przyszedł w stroju bacy. Chociaż wyróżniał się wśród innych senatorów - taki wygląd polityka nie jest obcy m.in. tym, którzy wiedzieli banery wyborcze kandydata PiS.

Mandaty dla nowo wybranych senatorów przekazane zostaną podczas pierwszego posiedzenia Senatu XIX kadencji.

Wśród nowych senatorów znalazł się m.in.były premier Waldemar Pawlak czy były RPO Adam Bodnar. W Senacie pojawią się również byli posłowie, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna czy Magdalena Biejat.

