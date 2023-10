Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) to narzędzie, dzięki któremu polskie organizacje będą miały szanse na finansowanie projektów pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz społecznościom ich goszczącym. Jego operatorem jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

- POP Fund jest skierowany przede wszystkim do małych i średnich polskich organizacji pozarządowych działających poza dużymi metropoliami, które w swoje działania włączyły od zeszłego roku pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Celem funduszu jest poprawa warunków życia uchodźców, szczególnie tych żyjących poza dużymi miastami, jak również zapewnienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym: matkom z małymi dziećmi, osobom starszym, dzieciom - wyjaśnia dr Wojtek Wilk, pomysłodawca funduszu.

Głównym celem POP Fund jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. W ramach finansowanych przez fundusz projektów, pomoc mogą w przyszłości otrzymać także polskie społeczności przyjmujące uchodźców. – Za przykład takich działań może posłużyć np. remont mieszkań komunalnych, z których skorzystają zarówno uchodźcy jak i lokalni mieszkańcy z Polski. Innym tego kierunkiem jest działanie na rzecz integracji dzieci ukraińskich i polskich - wymienia dr Wilk.

Fundusz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Fundusz to wspólna inicjatywa trzeciego sektora, która powstała po konsultacjach z agencjami ONZ, darczyńcami takimi jak Google, Meta czy banki i inne międzynarodowe firmy operujące w Polsce. Środki na pomoc będą przyznawane w ramach otwartych konkursów grantowych.

W tym roku POP Fund (Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych) chce przeznaczyć na pomoc uchodźcom z Ukrainy blisko pięć milionów złotych. O te środki będą mogły aplikować fundacje, stowarzyszenia, parafie, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP.

- Wnioski złożone do POP Fund-u będą oceniane przez niezależnych ekspertów. Kategoryzowane one będą pod względem finansowym w trzech grupach. Małe, przede wszystkim skierowane na tereny wiejskie do 50 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą np. koła gospodyń wiejskich, OSP, parafie itp. Średnie do 200 tys. zł, które są przeznaczone już tylko dla fundacji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Duże projekty to już wartość ponad 200 tys. zł. POP fund będzie ogłaszać otwarte nabory wniosków projektowych już w listopadzie. Natomiast w grudniu będziemy przyjmować nabór na wszystkie rodzaje projektów - wyjaśnia Wojtek Wilk prezes fundacji PCPM.

