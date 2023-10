460 posłów odbierze dzisiaj zaświadczenie od Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na przedstawicieli narodu w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpłatne loty krajowe i immunitet poselski to niektóre z przywilejów, jakie będą im przysługiwać.

Każdy poseł otrzymuje 12 826,64 zł brutto podstawowego uposażenia. Daje to 9073 zł netto.



Do zarobków posła dolicza się również nieopodatkowana dieta poselska wynosząca 4008,33 zł. Łącznie daje to 13 081 zł miesięcznie. Koszt wypłaty podstawowego świadczenia dla 460 posłów kosztuje budżet państwa 6 017 260 zł miesięcznie.

Płatna praca w komisjach

Posłowie muszą zasiadać w komisjach sejmowych, za co przysługują im dodatki finansowe. Przewodniczący komisji otrzymuje 20 proc. uposażenia, czyli około 2565 zł brutto.

ZOBACZ: Tomasz Trela: PiS teraz będzie za wszelką cenę tuszować 8 lat rządów



Zastępca przewodniczącego otrzymuje 15 proc. uposażenia czyli blisko 1924 zł brutto. Przewodniczący stałych podkomisji mogą liczyć na dodatkową wypłatę 10 proc. uposażenia czyli 1283 zł. Przy łączeniu dwóch lub więcej funkcji poseł maksymalnie może dorobić 35 proc. do zarobków podstawowych.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dodatek na mieszkanie, bezpłatne loty krajowe

Każdy poseł musi posiadać swoje biuro poselskie. Na jego utrzymanie oraz wynagrodzenia dla pracowników parlamentarzysta otrzymuje ryczałt 19 tys. zł. Do tego dochodzi również możliwość zakwaterowania w hotelu poselskim lub maksymalnie 2200 zł na wynajem mieszkania w Warszawie.

ZOBACZ: Piotr Wawrzyk zabrał głos w sprawie afery wizowej. Podziękował za wsparcie

Jeśli chodzi o inne przywileje wybranym do sejmu należą m.in. bezpłatny transport publiczny, komunikacja miejska, loty krajowe, zwrot wydatków za paliwo, immunitet poselski, darmowa poczta, referencyjne świadczenia zdrowotne.