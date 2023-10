Na planie filmu "Harry Potter i Insygnia Śmierci część pierwsza" doszło do wypadku. Aktor David Holmes, będący dublerem głównego bohatera, doznał poważnego urazu kręgosłupa. Został częściowo sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim. HBO i Daniel Radcliffe wyprodukują o nim film.

David Holmes był dublerem Daniela Radcliffe'a na planie od pierwszej części serii o czarodzieju. W 2009 roku podczas zdjęć do filmu uległ wypadkowi, który zmusił go do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Chłopiec, który przeżył

Film dokumentalny o Holmsie ma nosić tytuł "David Holmes: The Boy who lived". Jest to cytat zaczerpnięty z prozy J.K. Rowling - "Chłopiec, który przeżył".

Ekranizacja ma być hołdem jednoczącym środowiska aktorów i kaskaderów wokół sprawy Holmesa. Planują również nagłaśniać niebezpieczeństwa czekające na planie produkcji.

David Holmes o powstaniu filmu poinformował na swoim Instagramie.

"Bycie kaskaderem było moim życiowym powołaniem, a dublowanie Harry'ego było najlepszą pracą na świecie. Ten film opowiada nie tylko historię moich osiągnięć przed kamerą, ale także wyzwań, którym stawiam czoła każdego dnia oraz mojego ogólnego nastawienia do życia po wypadku" - napisał aktor.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez David Holmes (@davidholmes83)

Film będzie miał swoją premierę 15 listopada w Stanach Zjednoczonych na antenie HBO oraz platformie MAX. Widzowie Wielkiej Brytanii będą mogli go obejrzeć na Sky Documentaries i NOW od 18 listopada. Data premiery w Polsce nie jest jednak znana.