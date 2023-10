Pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące pilota, który nie będąc na służbie, prawie doprowadził do katastrofy lotniczej. Do mediów przedostały się fragmenty jego zeznań złożonych po tym, jak został aresztowany. Mężczyzna przyznał się, że walczył z depresją i wcześniej jadł grzyby halucynogenne.

Joseph David Emerson był pilotem Alaska Airlines. W niedzielę podróżował samolotem tej linii jako "pasażer rezerwowy" w kokpicie samolotu. Większość linii lotniczych umożliwia swoim pracownikom podróżowanie swoimi samolotami po preferencyjnych cenach, ale bez gwarancji miejsca.

Emerson siedział na rozkładanym siedzeniu w kokpicie podczas lotu z Everett w stanie Washington do San Francisco. Wcześniejsze informacje wskazywały, że miał wedrzeć się do kabiny pilotów. Służby poinformowały, że w powietrzu doszło do sprzeczki pomiędzy Emersonem a resztą pilotów.

USA. Pilot usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa

Emerson miał rzucić się na kokpit i próbować wyłączyć systemy samolotu. Po krótkiej przepychance z kapitanem i pierwszym oficerem Emerson został obezwładniony przez załogę. Samolot został przekierowany do Portland w stanie Oregon, gdzie mężczyzna został aresztowany.

We wtorek w sądzie stanowym w Oregonie Joseph David Emerson usłyszał 83 zarzuty usiłowania zabójstwa, po jednym za każdą osobę na pokładzie samolotu oprócz niego samego. Otrzymał też jeden zarzut narażenia samolotu na niebezpieczeństwo.

Pilot nie przyznał się do winy i przynajmniej w najbliższych dniach zostanie w areszcie. Emerson usłyszał także zarzuty federalne, chodzi o zakłócanie pracy członków załogi i personelu pokładowego.

Śledczy starali się w ostatnich dniach odtworzyć sekwencję zdarzeń, podczas których Emersonowi prawie udało się wyłączyć systemy hydrauliczne samolotu i odciąć dopływ paliwa do obu silników Embraera 175.

Walczył z depresją i zażył grzyby

Okazuje się, że dotychczasowa kariera Emersona w Alaska Airlines miała przebiegać bez zarzutu. Szef klubu lotniczego, do którego należał podejrzany pilot, zapamiętał Emersona jako rodzinnego, spokojnego człowieka. Natomiast sam pilot zeznał, że od pół roku walczył z depresją, a w samolocie przeżył załamanie nerwowe.

Dodatkowo, dwie doby przed feralnym lotem miał po raz pierwszy w życiu zażyć "magiczne grzyby". Badania naukowe wskazują, że psylocybina, która jest naturalnym halucynogenem znajdowanym w niektórych grzybach, może mieć działanie przeciwdepresyjne. Z tych powodów w 2020 r. jej stosowanie podczas terapii zostało zalegalizowane w Oregonie.

Linie lotnicze poinformowały w oświadczeniu, że pracownicy nie zaobserwowali u niego dziwnych zachowań w żadnym momencie przed odlotem. W dokumentach, do których dotarł Reuters, nie ma informacji, czy w organizmie pilota wykryto narkotyki lub alkohol. Zdaniem funkcjonariuszy, którzy aresztowali go po wylądowaniu, nie wydawał się być pod wpływem żadnych substancji.

Chciał obudzić się ze snu

Piloci feralnego lotu oświadczyli, że swobodnie rozmawiali z Jeospheem Emersonem, gdy ten rzucił słuchawkami w kokpit i powiedział: "Nie jestem okej". Następnie próbował pociągnąć za dźwignie uruchamiającą systemy przeciwpożarowe. Wtedy doszło do bójki, a drugi pilot ogłosił stan awaryjny podczas lotu. Według pilotów, gdyby Emersonowi udało się uruchomić systemy odcinające dopływ paliwa, samolot w kilka sekund zmieniłby się w szybowiec.

Emerson zeznał, że próbował pociągnąć za dźwignie, ponieważ czuł się, jakby chciał obudzić się ze snu. Po opuszczeniu kokpitu został odprowadzony na tył samolotu, umieszczony na fotelu stewardesy i skuty kajdankami. Sam miał ostrzec personel: "Musicie mnie teraz skuć, bo będzie źle".

Źródło: Reuters

sgo/ Polsatnews.pl