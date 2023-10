Protesty w stolicy Panamy i kilku prowincjach wybuchły w piątek i nie uspokoiły się do wtorku, kiedy doszło do starć uczestników demonstracji z policją. Mieszkańcy żądają uchylenia umowy zezwalającej kanadyjskiej firmie First Quantum na kontynuację działalności w największej kopalni miedzi w Ameryce Środkowej - donosi agencja AFP.

Protestujący rzucali kamieniami w siły porządkowe i podpalali opony w centrum Panamy. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym, a demonstracje potępił prezydent państwa, Laurentino Cortizo, w przemówieniu na antenie lokalnej telewizji.

- Nie będę tolerować wandalizmu ani nawoływań do anarchii, ani popełniania jakichkolwiek przestępstw. Czyny te będą ścigane -zapowiedział Cortizo.

Największa kopalnia w Ameryce Południowej. Panamczycy boją się o środowisko

Wydobycie w zlokalizowanej około 120 kilometrów na zachód od stolicy kraju i 20 km od wybrzeża Karaibów kopalni Combre Panama ma sięgać 300 tysięcy ton miedzi rocznie. To największa kopalnia odkrywkowa w Ameryce Południowej, a jej potencjalne oddziaływanie na środowisko wzbudza wielkie obawy Panamczyków.

Została otwarta w 2019 roku, jednak w 2021 roku Sąd Najwyższy Panamy ratyfikował orzeczenie sądu niższej instancji stwierdzające, że pierwotna koncesja na prawa do wydobycia przyznana spółce zależnej Minera Panama do 2037 roku jest niezgodna z konstytucją. Kanadyjskie przedsiębiorstwo szybko przystąpiło do negocjacji z rządem, które zostały sfinalizowane na początku tego roku.

⚡ #AHORA | Grandes protestas contra el gobierno en la Ciudad de Panamá para que se de marcha atrás una concesión minera que pondría en peligro ambiental una región ecodiversa. pic.twitter.com/8XYzUPXIup — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 25, 2023

Zgodnie z nową umową Kanadyjczycy będą płacić Panamie co najmniej 375 milionów dolarów rocznie - dziesięć razy więcej niż dotychczas. Porozumienie zezwala First Quantum działać w kraju przez 20 lat z możliwością przedłużenia działalności na kolejne dwie dekady.

🇵🇦 | LO ÚLTIMO: Grandes manifestaciones en Panamá contra una concesión minera: pic.twitter.com/ZpOU77GgGb — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 25, 2023

Protestujący uważają, że wynegocjowana kwota jest w obliczu potencjalnego zagrożenia dla środowiska niewystarczająca i żądają uchylenia porozumienia.

WIDEO: Wojna w Izraelu. 85-latka została uprowadzona przez bojowników Hamasu. Opowiedziała swoją historię Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/ sgo/ Polsatnews.pl