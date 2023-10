Choć po TIR-ze nie pozostał nawet ślad, konsekwencje umowy leasingowej z 1997 r. pogrążają pana Andrzeja. Zakup tzw. ciągnika siodłowego za 240 tys. zł był inwestycją w rozwój firmy transportowej. Niestety, półtora roku po zawarciu umowy, pan Andrzej uległ ciężkiemu wypadkowi drogowemu.

- Użytkowałem go niecałe dwa lata, z uwagi na to, że uległem wypadkowi. Ale wypadek miałem nie tym. Samochód własny poszedł na złom. I od tego czasu zaczęły się problemy z płatnościami. Zacząłem płacić raty z opóźnieniem, ale płaciłem - opowiada Andrzej Włodarczyk.

"Komornik pozajmował wszystko, co mógł"

Firma leasingowa wypowiedziała umowę i zażądała zwrotu pojazdu. Jej przedstawiciel przyjechał z wyliczeniem zobowiązań. 41 tys. złotych rozłożono na trzy raty i pan Andrzej je spłacił. O nieudanej i nieszczęśliwej inwestycji zapomniał.

- 41 tys. zł to kwota, którą ustalił pracownik firmy leasingowej. Pan B. twierdził, bo się pytałem, co z wekslami, że tak do pół roku trzeba poczekać, bo zarząd się musi zebrać. Spokojnie czekałem aż przyślą ten weksel, nie przysyłali. W grudniu 2002 r. przyszedł wykup weksla na milion sto tysięcy złotych. To był dla mnie szok - wspomina.

Okazało się, że leasingodawca przekazał weksel in blanco spółce windykacyjnej. Ta zażądała od pana Andrzeja milion sto tysięcy złotych z powodu nierozliczonej umowy leasingowej. Do zapłacenia tej samej kwoty wezwała pana Hieronima, przyjaciela pana Andrzeja - który poręczył pod wekslem.

- Komornik pozajmował wszystko, co mógł pozajmować. Pojechałem do Wrocławia do firmy P.(…), no i tam zawarliśmy ugodę na 350 tys. zł w przeciągu dwóch lat. I jakoś tam w ratach z trudem pospłacałem te kwoty, które były zapisane w tym zobowiązaniu, w tej ugodzie – mówi Hieronim Robakowski.

- Byliśmy kolegami od dawien dawna. On mówi, że to za mnie to spłaci. Nakaz zapłaty kolega zapłacił, ale oni obrócili sobie tę spłatę w inne koszty. I ode mnie cały czas żądają reszty - tłumaczy Andrzej Włodarczyk.

- Na pewno to było nieuczciwe. To było zbójeckie działanie – dodaje pan Hieronim.

Próbuje udowodnić, że spłacił leasing

Firma leasingowa poinformowała "Interwencję", że "nie ma dostępu do informacji o tak odległych umowach".

Przedstawiciele spółki windykacyjnej również nie zdecydowali się na wypowiedź przed kamerą. "Interwencja" otrzymała oświadczenie mailem, w którym zaznaczono, że "wszystkie postępowania zostały wygrane i skończyły się niekorzystnym rozstrzygnięciem dla Pana Andrzeja Włodarczyka".

Pan Andrzej od dwudziestu lat próbuje udowodnić w sądzie, że spłacił leasing. Walczy o unieważnienie weksla. Kilka lat temu przeszedł udar. Jest schorowany. Boi się, że przegrana w sądzie pogrąży finansowo nie tylko jego, ale także jego rodzinę.

- Żaden sąd nie wziął pod uwagę, jak ten dług powstał. Tylko "dłużnik", "dłużnik". Dłużnikiem zostałem, wnioski dawaliśmy o przedawnieniu, o niewłaściwym weksla wypełnieniu, nic: "on jest dłużnik". Białe kołnierzyki, oni są ważniejsi. A nie tam jakiś chłopak ze wsi – komentuje Andrzej Włodarczyk.

Na koniec dodaje: - Zobaczymy czy prawo będzie po mojej stronie, czy lichwa będzie lichwą. Bo to dla mnie lichwa…

