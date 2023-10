Rodzina z Florydy odnalazła żółwia, który ponad trzy lata temu uciekł z ich ogródka. Wędrującego wzdłuż drogi gada - całkiem niedaleko domu - złapali policjanci i dostarczyli do lokalnego ośrodka dla egzotycznych zwierząt. To właśnie jego pracownicy odkryli, że żółw jest poszukiwany. Zwierzę wróciło do właścicieli, ale czeka go rekonwalescencja.