Przebudowa pola barycznego nad Europą powoli dobiega końca. Na dwa-trzy dni, nad Starym Kontynentem wytworzy się chwiejna równowaga, która część osób mieszkających w Polsce dosłownie zachwyci, ale nie zabraknie też osób, którym zdecydowanie da się ona we znaki. Pogoda w piątek, 20 października, może zostać zapamiętana na długo!

Jaka pogoda w piątek 20.10.2023 rano?

Po wielu dniach spekulacji, gdy brane były pod uwagę zarówno warianty z zamieciami śnieżnymi, jak i upały, które już rano zbliżą się do +20 stopni Celsjusza, wreszcie, z niemal stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, na jakie temperatury będą mogli liczyć mieszkańcy naszego kraju.

W środę spekulowaliśmy, że nie do końca wiadomo, gdzie zimny front z północy zetrze się z ciepłym powietrzem zasysanym z południa. Dziś wiemy już, że nasza analiza była całkiem trafna. Strefa podziału Polski na część chłodniejszą i tą z bardziej przyjazną termiką będzie przebiegać następująco:

WXCHARTS, opracowanie własne

Warto rozpocząć od Suwałk, czyli "polskiego bieguna zimna" – poranek potwierdził tę nazwę. To właśnie w tej części kraju możliwe są gruntowe przymrozki. Termometry wskazały minus jeden stopień Celsjusza.

Poza Suwalszczyzną, na północ od naniesionej przez nas na mapę linii, słupki rtęci zatrzymają się na około 5-6 stopniach na plusie. Poniżej zarysuje się już nieco inna termika – na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie liczmy na 9-11 kresek powyżej zera.



Praktycznie nad całą Polską niebo będzie spowite chmurami piętra niskiego i średniego. Na piękną, słoneczną pogodę nie ma co liczyć. Co gorsza, na północnym wschodzie, niemal idealnie wzdłuż prawego brzegu Wisły, może popadać deszcz. Na opady muszą też przygotować się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i ziemi kieleckiej.

mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Istnieje spora szansa na to, że widoczna na powyższej grafice strefa opadów, która zbliża się do Szczecina, jeszcze przed południem wtargnie nad Pomorze Zachodnie. Mieszkańcy województwa lubuskiego również powinni zabrać ze sobą parasolki. Opadów nie spodziewamy się tylko w pasie południowym, ze szczególnym wskazaniem na ziemię opolską, Górny Śląsk i Małopolskę.

Jaka pogoda w piątek (20.10.23) w południe?

W godzinach okołopołudniowych warunki meteorologiczne nad Polską zaczną się stabilizować. Sporo wskazuje też na to, że opady nad krajem będą stopniowo zanikać. Niestety, nie oznacza to rozerwania chmur przez wiatr – nawet na południu trudno będzie złapać nieco więcej promieni słońca.

mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Wczesnym popołudniem będzie można już dokładnie zaobserwować, dokąd dotrze importowana nad nasz kraj „ściana ciepła”. Mieszkańcy województwa opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego będą cieszyć się z nawet 15-18 stopni na plusie!

W pasie centralnym, na linii Poznań – Łódź – Warszawa nieco chłodniej, ale też całkiem przyjemnie. Wszędzie tam słupki rtęci pokażą około 8-9 stopni Celsjusza. W dzielnicach nadmorskich (Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie), na Kujawach oraz na Warmii i Mazurach o wiele zimnej, bo zaledwie 3-4 stopnie powyżej zera.



Uwaga! Na Pomorzu możliwe porywiste podmuchy wiatru! Z podobnym zjawiskiem będzie można zetknąć się też w Beskidach – zwłaszcza Śląskim, Małym i Żywieckim. Nie będą to jednak huragany z prędkościami przekraczającymi 100 km/h, którymi wiele osób straszyło jeszcze kilka dni temu – w porywach nie powinno wiać z prędkością wyższą niż 75 km/h.

TwojaPogoda

Pozostając na moment w temacie wiatru, warto zwrócić uwagę na jego kierunek. To właśnie on będzie wyznaczał granice oddziaływania powietrza z północy i południa kontynentu. Ciekawie obrazuje to poniższa mapa:

mapy.meteo.pl (UM, 4 km), opracowanie własne

Jeśli ktoś szuka dodatkowego potwierdzenia na to, że dwie masy powietrza będą ścierać się właśnie nad Polską, to trudno o bardziej przekonujący dowód.

Jaka pogoda w piątek 20.10.2023 wieczorem?

Wszystko wskazuje na to, że potwierdzą się nasze wczorajsze prognozy. Na południu słupki rtęci nie tylko nie pokażą niższych wartości niż w południe – możliwe, że wzrosną jeszcze o stopień lub dwa. Październikowa noc z +19 stopniami na plusie to nieczęsta sytuacja w pogodzie o tej porze roku.

Stabilnie także w północnej części kraju. Na północ od linii Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Konina, Warszawy i Białej Podlaskiej spodziewamy się 3-4 kresek powyżej zera. Tradycyjne o tej porze roku przymrozki możliwe na Suwalszczyźnie – tam słupki rtęci mogą wskazać minus jeden stopień.

Nad południową Polską chmury powoli zanikną. Piękna, słoneczna pogoda w sobotę jest więcej niż prawdopodobna. Niestety, ale nie wszyscy nasi rodacy będą mieli tyle szczęścia. Gęste chmury i przelotne opady deszczu z pewnością dają się we znaki niemal wszystkim mieszkańcom centralnej i północnej części kraju.

Takie warunki znajdą też swoje przełożenie na biomet nad Polską:

TwojaPogoda

Na szczęście możemy zakończyć tego newsa umiarkowanym optymizmem: jest spora szansa na to, że w sobotę piękną, bezchmurną aurą i całkiem przyjaznymi temperaturami będą cieszyć się nie tylko mieszkańcy województw południowych, ale i Polski centralnej!

