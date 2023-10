Niedźwiedź czarny włamał się do domu w amerykańskim stanie Connecticut i ukradł z niego... lasagnę. Jego występek nagrały kamery. Lasagna ukradziona przez zwierzę pochodziła z lokalu należącego do właścicielki domu. "Niedźwiedź i ja porozmawialiśmy o etykiecie jedzenia, a on obiecał nie włamywać się więcej do kuchni" - czytamy na Facebookowym profilu restauracji.