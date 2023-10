Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące frekwencji w wyborach parlamentarnych. - Na godz. 12 wyniosła ona 22,59 proc. - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Lokale wyborcze otwarto o godz. 7 rano, a głosowanie potrwa do godz. 21. Do tego czasu w Polsce obowiązuje cisza wyborcza i referendalna.

Frekwencja w wyborach według danych z godziny 12 wyniosła 22,59 proc. - poinformowała PKW. Dla porównania w wyborach parlamentarnych w 2019 roku frekwencja w południe wynosiła 18,14 proc.

Najwyższa frekwencja na Podlasiu

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował podczas konferencji prasowej, że najwyższą frekwencję odnotowano w woj. podlaskim. Wyniosła ona 25,23 proc. Drugie miejsce zajęło woj. małopolskie - 24,28 proc.

Najniższa frekwencja była w woj. opolskim - 19,75 proc., drugie miejsce od końca zajęło woj. lubuskie - 20,82 proc., a trzecie woj. świętokrzyskie - 20, 85 proc.

W stosunku do liczby uprawnionych do głosowania najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska (powiat nowodworski, woj. pomorskie) - 52,98 proc.

Natomiast w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Pawłów (powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie) – 12,20 proc.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe odbywają się w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Do głosowania uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Po godz. 10 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że "głosowanie przebiega spokojnie, bez znaczących incydentów".

Wybory 2023. Jak wygląda głosowanie?

Aby zagłosować podczas wyborów 2023, należy udać się do lokalu wyborczego, koniecznie z dowodem osobistym. W lokalach wyborczych na wyborców będą czekały trzy karty do głosowania: jedna do Sejmu, druga do Senatu i trzecia - referendalna.

W obu przypadkach kart do głosowania do Sejmu i Senatu stawiamy znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.

Równolegle z wyborami 2023, czyli 15 października, przeprowadzane jest referendum.

Referendum będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania, poprzez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi pozytywnej TAK albo odpowiedzi negatywnej NIE.

Czy trzeba brać udział w wyborach i referendum?

Wyborca nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania. Wyborca może zdecydować o udziale np. jedynie w wyborach do Sejmu i do Senatu (bez udziału w referendum); jedynie o udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu); jedynie w wyborach do Sejmu (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum).

O odmowie przyjęcia którejś z trzech kart należy poinformować komisję. Wówczas członek obwodowej komisji wyborczej odnotuje w rubryce "uwagi" na spisie wyborców odmowę przyjęcia danej karty do głosowania. Taka adnotacja musi znaleźć się na spisie, ponieważ tylko w ten sposób obwodowa komisja wyborcza będzie mogła rozliczyć się z otrzymanych kart.

Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

O ile w przypadku wyborów, frekwencja nie ma wpływu na ich rozstrzygnięcie, tak w przypadku referendum frekwencja jest kluczowa. Wynik referendum jest bowiem wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej, niż połowa uprawnionych do głosowania. Liczbę osób, które wzięły udział w referendum, ustala komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych z urny.

Od piątku od północy trwa cisza wyborcza. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się ona o godz. 21 w niedzielę.