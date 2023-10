Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zaznaczył, że w znaczący sposób ograniczono nieprawidłowe działanie obwodowych komisji.



Niewłaściwe jest zadawanie pytania, czy wyborca chce którąś z kart - do referendum, do Sejmu, czy do Senatu. W swoim stanowisku PKW zwróciła się do okręgowych komisji wyborczych. One z kolei, jeżeli mają konkretne sygnały, od razu informują, że ten sposób działania jest nieprawidłowy. "Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu wyborczym to chce głosować. Dopiero jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którejkolwiek z kart, to wówczas komisja w uwagach zaznaczy taką informację" - przekazał przewodniczący.