Na chodniku w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie) znaleziono ciało 66-latka. Lokalne media poinformowały, że do zdarzenia doszło przed jednym z lokali wyborczych. Według policji do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 9 w pobliżu lokalu wyborczego zlokalizowanego w przedszkolu "Modraczek" przy al. Jana Pawła II - poinformował portal kociewski.pl.

Świadkowie zauważyli leżącego na chodniku człowieka.

Mężczyzny nie udało się uratować

Według lokalnych mediów, na pomoc mężczyźnie ruszyło dwóch członków pobliskich komisji wyborczych, którzy zawodowo są strażakami.

Na miejsce wezwano również ratowników medycznych. Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych 66-latka. Stwierdzono zgon.

Informację potwierdził polsatnews.pl oficer prasowy starogardzkiej policji asp. sztab. Marcin Kunka. Jak przekazał śledczy wykluczyli, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.

Zaznaczył jednak, że dokładną przyczynę śmierci 66-latka pomoże wyjaśnić sekcja zwłok.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe odbywają się w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Do głosowania uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.