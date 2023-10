"Magiczny Reszel - Festiwal Świateł". Nowa wystawa czasowa w Zamku Reszel

Już 14 października 2023 r. w Zamku Reszel rozbłyśnie wystawa czasowa "Magiczny Reszel - Festiwal Świateł". To wydarzenie będzie mieniącą się blaskiem tysięcy świateł perłą w kulturalnym kalendarzu Warmińsko - Mazurskiego regionu. Już dzisiaj zapraszamy do Zamku Reszel na konferencję prasową oraz oficjalne otwarcie wystawy, które odbędą się w dniu 14 października 2023 roku o godzinie 16:00.

Zapierające dech w piersiach pełne światła i magii iluminacje, instalacje przestrzenne oraz mappingi, obejrzeć będzie można w Zamku Reszel przez całą jesień i zimę, aż do 10 marca 2024. Mieszkańcy regionu i odwiedzający go turyści zobaczą widowisko na najwyższym światowym poziomie, do realizacji którego zaangażowaliśmy doświadczonych profesjonalistów.



Kierownictwo projektu powierzono panu Grzegorzowi Mazurowi odpowiedzialnemu od 12 lat za największy w Polsce festiwal świateł "Królewskie Ogrody Światła" w Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Za realizację techniczną projektu odpowiada firma Multidekor S.A., największy operator iluminacji w Polsce, należący do pierwszej trójki operatorów europejskich. Zamek zostanie rozświetlony przez 40 000 ekologicznych świateł LED. Łączna moc potrzebna na zasilenie świetlnych dekoracji to niecałe 4 kW/h, czyli tyle, ile potrzeba do wypieku 2 makowców. Gdyby rozwinąć węże świetlne użyte do udekorowania świątecznych iluminacji, powstałby niezwykły strumień światła wysoki na 600 metrów, który byłby widoczny z pobliskiego Kętrzyna i Mrągowa.



Mieszkańcy Warmii i Mazur oraz turyści odwiedzający region, będą mogli zobaczyć świetlne atrakcje na najwyższym światowym poziomie w historycznym otoczeniu średniowiecznego Zamku Reszel. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zamek Reszel dostępny jest dla zwiedzających codziennie od godziny 9:00. Zwiedzającym udostępnione są lochy z wystawą narzędzi tortur, wieża widokowa, magiczna szklarnia, dziedziniec i teren wokół zamku.

Wystawa czasowa "Magiczny Reszel – Festiwal Świateł" funkcjonować będzie jako dodatkowa atrakcja, według przedstawionego poniżej kalendarza:



Godziny otwarcia:

Październik - 17:00 – 21:00

Listopad - 16:00 – 21:00

Grudzień - 16:00 – 21:00

Styczeń - 16:00 – 21:00

Luty - 17:00 – 21:00

Marzec - 17:00 – 21:00

Artykuł sponsorowany

red//Materiał prasowy