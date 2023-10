Na jednej z facebookowych grup ogłoszenie pozostawił biskup. Duchowny Damian Muskus z Krakowa zadeklarował, że jest gotowy do podjęcia pracy. Wspomniał we wpisie, że oczekiwałby niemałego wynagrodzenia - "symbolicznej" kwoty tysiąca złotych. Wyjaśnił jednak, że chodzi o szczytny cel.

"Szukam pracy dla ludzi z moim wykształceniem" - zaczął swój wpis na Facebooku biskup krakowski Damian Muskus. Duchowny zasugerował, że najlepiej, gdyby mógł zająć się pielęgnacją ogrodu prywatnej osoby bądź instytucji.

"Mogę wykonać prace pielęgnacyjne w ogrodzie, a konkretnie przycinanie iglaków, koszenie trawników itp." - wskazał.

Biskup z Krakowa szuka pracy. Ogłoszenie na grupie

Jako że biskup pochodzi z Krakowa, zaznaczył, że zależałoby mu na znalezieniu pracy w tych okolicach - w maksymalnej odległości do 100 km. "W przypadku bardzo, ale to bardzo dużych ofert, nie wykluczam dojazdu do odleglejszych lokalizacji (np. na Podkarpacie)" - doprecyzował.

Pod koniec wpisu duchowny wspomniał, że oczekiwałby - uwaga - "symbolicznej" kwoty tysiąca złotych. "Nie może być ona niska" - stwierdził.

Szczytny cel akcji biskupa

Zaskakująca oferta pojawiła się na facebookowej grupie "Licytacje dla Kamili z SMA". Dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, a na leczenie potrzeba jeszcze ponad dwóch - z blisko siedmiu - milionów złotych.

Biskup postanowił włączyć się w zbiórkę pieniędzy i z tego też powodu zaoferował, że w zamian za wykonanie prac ogrodowych oczekuje wpłaty na rzecz chorej.

"Żeby przyśpieszyć zamknięcie tej zbiórki raz na zawsze, podjąłem decyzję o poszukiwaniu pracy zarobkowej" - wyjaśnił biskup Damian Muskus.

Biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Damian Muskus wcześniej angażował się w podobne akcje. Duchowny, który jest dość aktywny w mediach społecznościowych, w marcu deklarował, że pozmywa naczynia każdemu proboszczowi, który przyjmie wolontariuszy prowadzących kwestę na rzecz innej chorej na SMA.