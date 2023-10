Mieszkaniec gminy Cewice wszedł do swojego kurnika i chwilę później zadzwonił na komendę. Przekazał mundurowym, że jego kury są "inne" i ktoś mu je podmienił. Policjanci przyjechali na miejsce i usłyszeli kilka wersji wydarzeń. W końcu mężczyzna stwierdził, że nie złoży zawiadomienia, bo... "nie ma na to czasu". Będzie musiał znaleźć jednak chwilę, by odpowiedzieć za bezpodstawne wzywanie służb.