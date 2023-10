Abydos to mała wioska i jednocześnie dawne starożytne miasto położone w Górnym Egipcie na zachodnim brzegu Nilu. To właśnie tam niemieccy i austriaccy archeolodzy pod przewodnictwem Christiany Köhler z Uniwersytetu Wiedeńskiego badają grobowiec tajemniczej Meritneit, która żyła w czasie I dynastii egipskich faraonów (ok. 3000 lat p.n.e.).

Królowa jest jedyną znaną kobietą, która ma swój własny grobowiec na pierwszym egipskim cmentarzu królewskim. Współcześni badacze spekulują, że Meritneit była pierwszą kobietą-faraonką w starożytnym Egipcie. Wiedza na temat jej życia jest ograniczona, prawdopodobnie rządziła jednak jako regentka w imieniu swojego niepełnoletniego syna.

Grobowiec królowej Meritneit. Znaleziska sprzed pięciu tysięcy lat

Monumentalny grobowiec w Abydos świadczy o jej wyjątkowo silnej pozycji, a naukowcy liczą, że badania archeologiczne pomogą im lepiej poznać dawną królową. Kompleks zbudowany z niewypalonych cegieł, gliny i drewna obejmuje komory grobowe dla w sumie 41 dworzan i służących oraz osobne pomieszczenie dla Meritneit.

Jak donosi Uniwersytet Wiedeński, archeolodzy natrafili na "ogromnej ilości wyposażenia grobowego", w tym setki dużych dzbanów na wino. Niektóre z nich zostały zachowane w bardzo dobrym, nienaruszonym stanie - w środku znaleziono pozostałości liczącego pięć tysięcy lat wina.

Znalezione w grobowcu inskrypcje potwierdzają, że królowa była odpowiedzialna za urzędy rządu centralnego i sprawowała pieczę nad skarbem państwa.

Badania archeologiczne wykazały też, że grobowce były budowane w kilku fazach przez wiele lat. Jak dowodzą naukowcy, obserwacja ta razem z innymi dowodami podważa wcześniejszą koncepcję, zgodnie z którą częścią królewskiego pochówku władców I dynastii miało być składanie rytualnej ofiary z ludzi.