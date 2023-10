Nowe informacje w sprawie "pandora gate". Długo wyczekiwany film Konopskiego w końcu się pojawił

Nie milkną echa afery "pandora gate". Po opublikowaniu filmu przez Sylwestra Wardęgę, w którym ujawnia niewłaściwe zachowania najpopularniejszych polskich youtuberów względem nieletnich dziewczynek, sprawą zainteresowała się prokuratura. Wszczęto też śledztwo w tej sprawie. W niedzielę w sprawie pojawiły się kolejne dowody, które przedstawił filmik youtubera o pseudonimie Konopskyy.

Nowy film Konopskiego. Czego się odwiedziliśmy?

Na filmie Konopskiego usłyszeliśmy, jak jedna z dziewczyn w nagraniu głosowym przyznaje, że spotkała się ze Stuu i się całowali. Jak przyznaje miała wtedy 13 lat, a on był wówczas osiem lat od niej starszy. Według jej zeznań przed spotkaniem był on świadomy tego, że jego fanka nie ma ukończonych jeszcze 15 lat.

Dowiedzieliśmy się także, że Stuu miał wysyłać jej rozbierane zdjęcia.

Konopskyy przekonuje, że dla Stuu sprowadzanie młodych widzek do swojego mieszkania stało się swoistym modus operandi. Jedna z dziewczyn miała nawet zamieszkać u niego na miesiąc. Była to 15-latka, która podzieliła się obrzydliwymi wiadomościami i żartami, które wysyłał do niej youtuber. Miał na nią nasikać, aby spała obok niego nago.

Oprócz tego Konopskyy poruszył temat następujących internetowych person: djpallaside, boxdel, Vertez, VOJTAZ oraz dissowskyy. Im zarzucana jest przede wszystkim seksualizacja kobiet, nieobyczajne wiadomości z małoletnimi oraz niemoralne zachowanie. Z czego VOJTAZ oraz dissowskyy nakłaniali swoje niepełnoletnie fanki do przesyłania im nagich zdjęć.

W materiale Konopskyy zadaje również pytanie o to, kto jeszcze mógł wiedzieć o aferze, a nic nikomu nie powiedział. Jego zdaniem świadomy takich zachowań mógł być m.in. Nitro czy Rezi. Filmik zawiera też ogólną refleksję na temat zachowania youtuberów, którzy często są autorytetami dla młodych użytkowników platformy.