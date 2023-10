W niedzielę 15 października Polacy ruszą do urn wyborczych, by oddać swój głos. Na ostatniej prostej kampanii - od dziś do piątku - w "Gościu Wydarzeń" pojawią przedstawiciele komitetów wyborczych.

Wcześniejsze odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

aas//Polsat News