Organizacje i przedsiębiorcy z branży handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych twierdzą, że rosnąca inflacja spowodowała astronomiczny wzrost liczby kradzieży w sklepach. Niektórzy mówią nawet o "epidemii".



W odpowiedzi na domniemany problem w niektórych sklepach pakowany ser czy mięso są zabezpieczane magnesami, a opakowania kawy na wystawach zastępuje się pustymi atrapami.

Ekspert: Kradzieże wzrosły, ale nie przez inflację

Portal Deutsche Welle porozmawiał w tej sprawie z ekspertem, żeby sprawdzić jak sytuacja wygląda w Niemczech. Frank Horst z instytutu badawczego przedsiębiorstw handlowych przyznał, że w danych na 2022 roku widoczny jest znaczny wzrost kradzieży.

W porównaniu z rokiem poprzednim stwierdzono wzrost strat w magazynach sklepów o 12 procent. Liczba zgłoszonych kradzieży sklepowych wzrosła o 30 procent.

Horst nie wyciąga jednak z danych tych samych wniosków, co amerykańscy i brytyjscy przedsiębiorcy. Zauważa, że wzrost kradzieży, o którym mowa, nastąpił po okresie pandemii, czyli czasie, gdy wiele sklepów było zamkniętych, a kradzieży było mniej.



Stąd, jak stwierdził: "To, co w pierwszej chwili brzmi dramatycznie, to w rzeczywistości tylko powrót do normalności". Podkreślił również, że jeśli wzrost liczby kradzieży ze względu na inflację faktycznie by wystąpił, będzie to odzwierciedlone w statystykach dopiero w przyszłości.



Zdaniem eksperta wskutek inflacji ludzie nie kradną więcej, tylko inaczej. Ze sklepów zabierane są dziś częściej podstawowe produkty spożywcze, których cena znacznie w ostatnim czasie wzrosła. Mowa tu m.in. o mięsie, wędlinach, serze i maśle.



"Obecnie jest już tak, że zwłaszcza w handlu spożywczym stwierdza się zmianę, polegającą na tym, że częściej kradnie się produkty, które wcześniej nie znajdowały się tak bardzo w centrum zainteresowania" - stwierdził Horst.

Za dodatkowe środki bezpieczeństwa zapłacą prawdopodobnie klienci

Podczas gdy ekspert uspokaja, przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nie przestają mówić o "epidemii kradzieży".

W odpowiedzi decydują się stosować środki zapobiegawcze, montują więcej kamer do nadzoru wideo, oferują darmową kawę policjantom i funkcjonariuszom innych służb porządkowych, a także zwiększają kontrole bezpieczeństwa.

Wszystkie te rozwiązania kosztują. Cenę za ich wprowadzenie pokryje prawdopodobnie sam klient, który zapłaci więcej za produkty.



Jak podkreślił Frank Horst, to, czy amerykańscy i brytyjscy przedsiębiorcy mają rację mówiąc o znaczącym wzroście kradzieży będzie wiadomo najwcześniej w przyszłym roku, gdy pojawią się odpowiednie badania i analizy.



Ekspert sugeruje jednak, aby przesadnie nie panikować i nie dać się zwieść przekazom medialnym, które podkreślają głównie negatywne zjawiska i wyolbrzymiają skalę domniemanego kryzysu.