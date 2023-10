W sobotę bojownicy Hamasu ze Strefy Gazy zaatakowali miejscowości w południowym Izraelu. Atak poprzedził zmasowany ostrzał rakietowy. Atakujący przeniknęli do wielu miast na południu kraju. W akcie obrony Izraelczycy również otworzyli ogień.

Czym jest Hamas?

Hamas to organizacja polityczno-militarna, która wyraża sprzeciw Palestyńczyków wobec istnienia niepodległego państwa Izrael. Spór o to terytorium toczy się od wieków, ponieważ Izraelczykom przypadło w udziale aż 80 proc. terytorium dawnego protektoratu brytyjskiego (Biblijnej "Ziemi Obiecanej") i wciąż kolonizują nowe obszary nad Zachodnim Brzegiem Jordanu, gdzie wciąż zamieszkują osadnicy wyznający judaizm.

Organizacja powstała jako pokłosie działalności w tym regionie Braci Muzułmanów. Bractwo sprzeciwiało się utworzenia suwerennego państwa Izrael. Pomiędzy ludnością arabską a Izraelem doszło do wojny w Strefie Gazy, która została przez nich przegrana. W odpowiedzi na to powstał Hamas. Nowa organizacja, która włączyła się do walki zbrojnej z Izraelem.

Hamas znany jest z tego, że prowadzi wojnę za pomocą terrorystycznych metod, takich jak samobójcze ataki, niszczenie obiektów cywilnych oraz promowanie kampanii przemocy wobec cywilów wśród Palestyńczyków. Organizacja argumentowała m.in., że w Izraelu obowiązuje powszechny pobór do wojska, a więc każdy obywatel Izraela jest potencjalnym żołnierzem.

Konflikt Palestyna-Izrael

Konflikt znowu odżył w 2006 roku, kiedy to Hamas zdobył większość w palestyńskim parlamencie. Ugrupowanie dalej nie chciało uznać istnienia państwa Izrael.

W tym samym roku bojownicy organizacji porwali poborowego izraelskiej armii Gilada Szalita podczas nalotu na Strefę Gazy. W 2007 roku Hamas przejął już całą Strefę Gazy, która była kontrolowana przez siły Fatah, lojalne prezydentowi Palestyny Mahmudowi Abbasowi. Izrael chciał odzyskać tę strefę. Wybuchła wojna, w której zginęło 1400 Palestyńczyków i 13 Izraelczyków. W kolejnych latach dochodziło do kolejnych wojen, w których życie traciło wiele osób.

W 2018 roku na granicy Strefy Gazy wybuchły protesty ludności palestyńskiej. Izraelscy żołnierze otworzyli ogień, aby powstrzymać protestujących. Hamas zemścił się za to krwawymi atakami.

Sytuacja zaczęła się ponownie zaostrzać w 2021 roku, kiedy to doszło do starć z izraelskimi siłami bezpieczeństwa w kompleksie Al Aksa w Jerozolimie. W odwecie Hamas ostrzeliwuje Izrael ze Strefy Gazy, a Izrael odpowiada nalotem. W 2022 roku działania Hamasu zaczęły być wspierane przez Islamski Dżihad, który wystrzelił ponad tysiąc rakiet w kierunku Izraela i tylko Żelazna Kopuła ochroniła państwo przed stratami.

Ataki, do których doszło teraz, są uznawane za najpotężniejsze od początku ataku Strefy Gazy na Izrael.

Skrót wydarzeń w konflikcie palestyńsko-izraelskim: