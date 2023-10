🌊Na Bałtyku obowiązują ostrzeżenia przed sztormem.



Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 8, w porywach 9 w skali B. Stan morza 4 do 5, początkowo miejscami 6.



Więcej prognoz morskich na stronie:https://t.co/vIqaRWQy9t#IMGW #morze #Bałtyk pic.twitter.com/SbBevfpfxT