W sądzie w Łodzi zapadły dwa wyroki w sprawie śmierci Bohdana Gadomskiego. Borys Ł. ma spędzić w więzieniu rok i pięć miesięcy, a jego żona - Halina K.-Ł. - trzy miesiące. Kobieta ma również przez dziewięć miesięcy pracować społecznie. Opiekunów dziennikarza oskarżono m.in. o podanie podopiecznemu za dużej dawki insuliny, co miało doprowadzić go do hipoglikemii i śmierci.