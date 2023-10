Do końca października Pakistan muszą opuścić prawie dwa miliony Afgańczyków - zdecydował we wtorek rząd w Islamabadzie. Ma to związek z atakami terrorystycznymi, o które Pakistan oskarża bojówki operujące na terytorium Afganistanu. Wyjechać ma każdy, kto nie posiada pozwolenia na pobyt. Talibowie twierdzą, że nie mają z atakami nic wspólnego i wzywają rząd w Islamabadzie do zmiany decyzji.