W miejscowości Błonie pod Warszawą zmarło miesięczne dziecko. Nie wiadomo dotychczas, co doprowadziło do jego śmierci - tę kwestię wyjaśni sekcja zwłok. Na miejscu pracuje prokuratura. Na pogotowie zadzwonili we wtorek w godzinach przedpołudniowych zaniepokojeni stanem niemowlaka rodzice - dowiedział się polsatnews.pl.