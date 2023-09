Trnawska policja opublikowała zdjęcie z kontroli drogowej, na którym za kierownicą samochodu siedzi... pies. "To nie żaden fejk, ani fotomontaż" - napisano w poście na Facebooku. Pojazd został zatrzymany ze względu na przekroczenie prędkości. Właściciel stwierdził, że pupil wskoczył na jego kolana tuż przed tym jak radar zrobił zdjęcie. Mężczyzna został ukarany mandatem.

W czwartek 28 września policjanci z Trnawy prowadzili rutynową kontrolę drogową, gdy zobaczyli jadącą za szybko Skodę. Radar pokazał, że kierowca faktycznie przekroczył prędkość, jadąc 61 km/h mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/h.

Pies za kółkiem

Kiedy funkcjonariusze przyjrzeli się nagraniu, nie mogli uwierzyć własnym oczom.

"Zamiast kierowcy policjanci zobaczyli brązowego psa myśliwskiego, który uśmiechał się pięknie do kamery, siedząc posłusznie za kierownicą Skody i wypatrując z nadzieją młodych saren" - napisała na Facebooku trnawska policja.



Gdy funkcjonariusze zatrzymali pojazd okazało się, że samochodu wcale nie prowadził pies, tylko 31-letni mężczyzna - opiekun zwierzęcia. Kierowca twierdził, że pupil wskoczył na jego kolana chwilę przed tym, jak kamera uchwyciła skodę. Policjanci sprawdzili to cofając nagranie, jednak nie potwierdzili wersji mężczyzny. W aucie nie było widać żadnego nagłego ruchu.



Mężczyzna został ukarany mandatem za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W komunikacie policja nie podała jednak, czy kara wynikała z przekroczenia prędkości, czy niewłaściwego przewozu zwierzęcia.

Policja apeluje: "Chrońcie swoje zwierzęta"

Choć służby podeszły do sprawy z dystansem i poczuciem humoru, skorzystano również z okazji, by zaapelować do kierowców o ostrożność oraz przestrzeganie przepisów regulujących przewóz zwierząt.

"Nawet małe zwierzę może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia podczas jazdy. Aby temu zapobiec, istnieje wiele systemów ochronnych, z których właściciele zwierząt powinni zdecydowanie korzystać" - napisała w poście trnawska policja.