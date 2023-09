Końcówka września zapowiada się ciepło. W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Termometry wskażą do 27 st. Celsjusza. W sobotę możliwe przelotne opady deszczu z temperaturami do 23 st. C. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, do 21 stopni.

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Na północnym zachodzie będzie przybywało chmur. Na Pomorzu zachodnim i na Wybrzeżu może padać słaby deszcz - przekazał IMGW.

Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu, do 27 st. w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-zachodnich.

W dzień na wschodzie i południu słonecznie. Poza tym więcej chmur, na północnym zachodzie słaby deszcz. Rano lokalnie mgły. Temperatura od 23°C na północnym zachodzie do 27°C w centrum i na wschodzie, nad morzem i w dolinach górskich około 20°C. Wiatr z kierunków południowych. pic.twitter.com/WwJ8WTB9Zy — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 29, 2023

W nocy będzie więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

WIDEO: Przyjemne pożegnanie września. Koniec miesiąca ciepły i słoneczny

Prognoza pogody. W weekend ciepło z przelotnymi opadami deszczu

W sobotę zapowiadane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe lokalne burze.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na Pomorzu i nad morzem do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę, 1 października, prognozowane zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, od zachodu stopniowa poprawa pogody. Temperatura od 17 st. C do 21 st. C , na Podhalu około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.