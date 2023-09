Marsz miliona serc. Grzegorz Schetyna: Będzie miał wpływ na kampanię

To będzie największy marsz po 1989 roku, co do tego nie mam wątpliwości. Wydaje mi się, że będzie miał polityczny wpływ na kampanię i ostatnie dni - mówił w programie "Grafiiti" Grzegorz Schetyna, poseł PO o marszu "miliona serc", który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Warszawie.

Grzegorz Schetyna został zapytany, czy nadchodzące wydarzenia weekendowe – masz PO i konwencja PiS - będą miały przełożenie na kampanię wyborczą.

- Nie wiem, jak będzie ze spotkaniem PiS. Natomiast marsz, jego organizacja, setki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy będą miały znaczenie - stwierdził. - To będzie symboliczny znak mobilizacji opozycji demokratycznej. Wierzę, że będzie początkiem przełamania i ostatnim okrążeniem, to znaczy, że będziemy mogli przejąć polityczną inicjatywę i będzie to widoczne w sondażach po niedzieli - dodał.

Marsz Miliona Serc. Grzegorz Schetyna: To będzie największy marsz po 1989 roku

Schetyna przekazał, że nie obawia się o obecność na marszu. Jak zaznaczył, do Warszawy przyjadą specjalnie zamówione autobusy i pociągi. - Liczymy też na warszawiaków - mówił. - To będzie największy marsz po 1989 roku, co do tego nie mam wątpliwości. Wydaje mi się, że będzie miał polityczny wpływ na kampanię i ostatnie dni - dodał.

Marcin Fijołek zapytał, czy poseł PO nie obawia się, że marsz może zaszkodzić Trzeciej Drodze i Lewicy. - Wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej muszą znaleźć się w Sejmie, co do tego nie ma dyskusji. Każdy wybiera swoją drogę. Trzecia droga wybrała swoją drogę. Uważam, że kalkulują, że chcą tworzyć ofertę dla wyborców, którzy chcą odejść od PiS. Żałuję, że ich nie będzie, będą pewnie ich przedstawiciele. Uważam, że ten marsz jest droga na to, żebyśmy wspólnie pomaszerowali po 10 milionów głosów, które Rafał Trzaskowski miał w drugiej turze. To jest cel dla opozycji i to jest szansa, żeby wygrać wybory - odpowiedział.

