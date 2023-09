W partii Republikańskiej trwają prawybory, które wyłonią kandydata tej formacji w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W trakcie ostatniej debaty kandydaci usłyszeli pytanie, czy w interesie Ameryki leży degradacja rosyjskiego wojska i czy Ameryka nie skupia się za bardzo na wojnie na Ukrainie wobec wyzwań z Chin.

Dyskusja odbyła się w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana w Simi Valley w Kalifornii.

- Chińsko-rosyjski sojusz to jest coś, przeciwko czemu musimy walczyć i nie rozwiążemy go przytulając się do Władimira Putina. Cóż, Donald Trump powiedział, że Putin jest błyskotliwy i że to wielki przywódca. To jest osoba, która morduje ludzi we własnym kraju, a teraz, nie mając dość przelewu krwi, poszedł na Ukrainę mordować niewinnych cywilów - mówił Christie.

- Jeśli myślicie, że na tym się zatrzyma... Jeśli damy mu jakąkolwiek część Ukrainy, następna będzie Polska - dodał.

Podobne opinie wyrazili wiceprezydent Mike Pence, były gubernator Karoliny Płd. Nikki Haley i senator Tim Scott.

DeSantis się nie zgadza

Odmienne zdanie ma największy rywal Donald Trumpa. Gubernator Florydy Rona DeSantisa uważa, że należy skończyć z "czekami in blanco" dla Ukrainy. Powiedział, że w interesie USA jest "zakończenie wiecznych wojen" oraz zmuszenie Europy wzięcia większej odpowiedzialności.

Według średniej badań opracowanej przez portal FiveThirtyEight, na Trumpa głosować chce 54 proc. sympatyków prawicy, podczas gdy na jego najwyżej notowanego konkurent, DeSantisa - niecałe 14 proc. Na trzecim miejscu są Ramaswamy i Haley - 6,3 proc., Pence ma 4,6 proc., zaś Christie - 3 proc.